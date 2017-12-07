DENİZLİSPOR'DA KIRMIZI KART GÖREN YANDI

Denizlispor'da yönetim kurulu, kırmızı kart gören futbolculara ceza verilmesini kararlaştırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısında, kırmızı kart gören futbolcuların durumunun değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan kararlar neticesinde Altınordu maçında kırmızı kart gören Kerem Can Akyüz'e ve Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Burak Altıparmak'a Kulüp İç Disiplin Talimatı ve Ceza Yönetmeliği doğrultusunda 15 bin liralık ceza verilmesi kararlaştırılmıştır. Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 5 maç ceza verdiği Andre Moritz'in cezasının fazla olmasından dolayı yönetim kurulumuz, oyuncumuza verilecek cezayı yeniden değerlendirecektir."
Öte yandan Denizlispor, 10 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.