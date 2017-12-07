AYKAN ATİK, SAKATLIKLARDAN ŞİKAYETÇİ...

Etimesgut Belediyespor teknik direktörü Aykan Atik 3-1 kazandıkları Amedspor maçının ardından konuştu.

Takım oyunu oynayarak kazandık diyen Atik, “Zorlu Amedspor maçında elimizden geleni yaptık. Takım oyunu oynadık. Böyle mücadele edince kazanırsınız. Rakibin çok tehlikeli oyuncuları vardı onlara önlem aldık. Temposu yüksek bir maç oldu. 2 takımın da pozisyonları vardı. Ancak bizim attığımız goller sonucu belirledi” dedi.

Önümüzdeki Pazar günü karşılaşacakları Menemen Belediyespor maçının önemine değinen Aykan Atik, “Bodrum ve Amedspor galibiyetleri ile 2’de 2 yapmış olduk. Pazar günü Menemen Belediyespor deplasmanına gidiyoruz. Rakibimiz lider. Kendi sahalarında 8’de 8 yaptılar. Yeni statlarında iyi bir hava yakaladılar. Zor bir maç olacak. Bizim sakatlarımız ve cezalı oyuncularımız var. Menemen’den puan getirmek istiyorsak takım oyunu oynamak zorundayız.” İfadelerini kullandı.

Hedeflerini açıklayan Aykan Atik, “Bundan sonra alacağımız puanlarla aşağıdan uzaklaşmak istiyoruz. Aslında kulüpte sezon başında hedefler farklıymış. Ancak alacağımız sonuçlarla hedefimiz yine değişir. Biz şu an toparlanma ve yapılanma sürecindeyiz. 6-7 sakatımız var. Talihsiz bir dönemde geldik. Bazı maçlara santrforsuz çıktık. Emrah ve Yaşar’ı aynı maçlarda oynatamadık. Hücum gücümüz düştü. 4 stoperimizden 3’ün aynı maçta olmadığı maçlarımız oldu. Ancak biz bunları bilerek geldik. O yüzden mazeret üretmiyoruz ve takımı en iyi yerlere götürmeye çalışıyoruz. Kulüp başkanımız Hasan Kartal’da çok iyi bir yönetici. Örnek bir başkan. Şu önümüzdeki 2 maçı atlatalım. Takımı henüz gözlem halindeyiz. Eksikleri belirliyoruz. Devre bitsin yönetimimize rapor sunacağız. Ligin ikinci devresinde camiamıza çok daha iyi bir Etimesgut Belediyespor takımı izlettirmek için çalışacağız” dedi.

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