KENAN ÖZER: TARAFTARLARIN 'KOMUTAN' DEMESİ HOŞUMA GİDİYOR

Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, özel açıklamalarda bulundu. Kenan, "Taraftarın bana 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor. Ankaragücü'nün yeri Süper Lig. Liderliği bırak istemiyoruz. Umarım Gazişehir deplasmanından 3 puanla döneriz" dedi.

Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Şampiyon olmak istiyoruz

"İlk 4 haftalık süreçte kaybettiğimiz puanların sıkıntısını yaşadık. Fakat sonrasında gelen seri galibiyetler kazanma alışkanlığını kazanmamıza neden oldu. Ümraniyespor bu ligin iyi takımlarından birisi. Biz kendi sahamızda kazanarak lider olmak istiyorduk. Maça çıktık ve kazandık. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz"

Kazanma alışkanlığı bizi motive ediyor

"Kazanma alışkanlığı bizi motive ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. İsmail Hoca her zaman yanımızda. Aile ortamımız var. Hocamız bize güveniyor. Doğru yolda ilerliyoruz"

Ankaragücü'nün yeri Süper Lig

"Geçen sezon bu takımda şampiyonluk yaşadım. Ankaragücü taraftarını çok seviyorum. Taraftarın bana 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor. Sahaya çıktığımda her zaman en fazlasını vermek istiyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Ankaragücü'nün yeri Süper Lig. Zorlu bir Gazişehir maçımız var. Liderliği bırak istemiyoruz. Umarım deplasmandan 3 puanla döneriz"

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