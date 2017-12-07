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Kenan Özer: Taraftarların 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor
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KENAN ÖZER: TARAFTARLARIN 'KOMUTAN' DEMESİ HOŞUMA GİDİYOR

Kenan Özer: Taraftarların 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor

Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, özel açıklamalarda bulundu. Kenan, "Taraftarın bana 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor. 

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Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, özel açıklamalarda bulundu. Kenan, "Taraftarın bana 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor.  Ankaragücü'nün yeri Süper Lig.  Liderliği bırak istemiyoruz. Umarım Gazişehir deplasmanından 3 puanla döneriz" dedi.

Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Şampiyon olmak istiyoruz

"İlk 4 haftalık süreçte kaybettiğimiz puanların sıkıntısını yaşadık. Fakat sonrasında gelen seri galibiyetler kazanma alışkanlığını kazanmamıza neden oldu. Ümraniyespor bu ligin iyi takımlarından birisi. Biz kendi sahamızda kazanarak lider olmak istiyorduk. Maça çıktık ve kazandık. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz"

Kazanma alışkanlığı bizi motive ediyor

"Kazanma alışkanlığı bizi motive ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. İsmail Hoca her zaman yanımızda. Aile ortamımız var. Hocamız bize güveniyor. Doğru yolda ilerliyoruz"

Ankaragücü'nün yeri Süper Lig

"Geçen sezon bu takımda şampiyonluk yaşadım. Ankaragücü taraftarını çok seviyorum. Taraftarın bana 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor. Sahaya çıktığımda her zaman en fazlasını vermek istiyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Ankaragücü'nün yeri Süper Lig. Zorlu bir Gazişehir maçımız var. Liderliği bırak istemiyoruz. Umarım deplasmandan 3 puanla döneriz"

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2
Mehmet
7 Aralık 201719:39
Bir asker olarak emir komuta eden komutandır. Diğer oyuncu kardeşlerimizide unutmayarak savaşcı komutanlar olmakla beraber sen ön safdasın Kenan komutan
1
Eskikurt
7 Aralık 201718:54
Kenan kardesim komutan az gelir sen İmparator lakabina layik guzel katakterli bir kardesimsin takim icin adeta kendini parcalayan fedakar kardesimizsin seni cok seviyoruz tabiki diger futbolcularimizi ayni muhabbetle bagrimiza basiyoruz allah bu senede sampiyonlugu nasip eder insallah allaha emanet olun.
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