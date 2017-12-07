ÇALIMBAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün her zaman hedeflerinin olduğunu, Süper Lig'in ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanarak zirveye yaklaşmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinde bir kriz ortamının bulunduğunu belirtti.

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da problemlerin yaşandığını anlatan Çalımbay, bu bunları çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Buradaki sorunlar devreye kadar ufak da olsa devam edecek ama devrede bunun önlemini mutlaka alacağız." diyen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Olumsuz ve eksik gördüğümüz şeyleri düzelteceğiz. Yönetim ve futbolcularla konuştuğumuz tek şey kalan maçları en iyi şekilde bitirmek. Bizim yukarıdan kopmamamız gerekiyor. Önümüzde 3 final maçı var, hepsine tek tek bakıyoruz. Kolay maç yok, farkındayız. Kasımpaşa maçı da kolay olmayacak. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta başkanla bir araya gelmemiz gerekiyor. Takımla ilgili raporları, başkan ve yönetimle konuşacağız."

Çalımbay, takımda mutsuz oyuncular olduğuna ilişkin açıklamalarına da açıklık getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hangi oyuncu oynamazsa mutsuz olur. Kupada Erzurumspor maçında Rodallega, Bero, Mustafa Akbaş çok iyi oynadı ama ligde bu oyunculardan sadece Mustafa'yı oynatabildik. Elimizdeki kadro kalabalık olduğu için kullanamadığımız oyuncular oluyor. Bu nedenle de oynamayan arkadaşlarımız üzgün oluyor. Buradaki en büyük sıkıntı da kalabalık oyuncu kadrosu. Devre arası bunu çözmek için her türlü tedbiri alacağız. Böyle devam ederse takıma da zarar verebilir. Buna engel olmamız gerekiyor."

Çalımbay, orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın Antalyaspor maçında oynamamasıyla ilgili soruya, "Kucka maçtan bir gün önce 'ayağımda ağrı var' dedi ve riske etmedik. Son Antalyaspor maçında da ona ihtiyacımız vardı ama kullanamadık. Bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. İnşallah iyidir, ona ihtiyacımız var. Herkesi hazır tutmaya çalışıyoruz. Kupa maçlarının da olması bizim için avantaj." diye cevap verdi.

Ligde kalan 3 maçlarını da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'un sezon başı koyulmuş hedefleri var. Hedefimiz yukarısı ama ilk yarıda kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki ikinci yarı bu hedef için oynayalım. Baskıdan ziyade maç kazanmamız lazım. Baskıya yenilirsek olumsuz şeyler olur. Kim oynarsa oynasın kalan 3 maçımızı kesinlikle kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Maçları izliyoruz"

Çalımbay, transferde anlaştıkları veya görüştükleri bir ismin olmadığını dile getirerek, "Bizim ne bir transfer çalışmamız var ne de bir oyuncuyla konuşup anlaştık. Sadece maç seyrediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fark etmiyor. Bülent hoca Kızılyıldız maçına gitti, bugün Servet hoca Braga maçına gitti. Mehmet Yılmaz, geçen hafta başka yere gitti. Sadece maç seyrediyoruz ki elimizde bulunsun." dedi.

Forvet oyuncusu Dame N'Doye'un çok iyi bir futbolcu olduğunu ve verilen şansı iyi kullandığına dikkati çeken Rıza Çalımbay, "Burak sakatlandıktan sonra ilk düşüncemiz Rodallega'ydı. 3 maç ceza alınca onun yerine N'Doye'a şans verdik ve o da bunu iyi kullandı. Çok iyi ve pozitif bir futbolcu. Verilen şansı iyi kullanınca onunla devam ettik." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, Kasımpaşa maçında savunmada Uğur Demirok ve Jan Durica'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini, Okay Yokuşlu'nun da ayağındaki şişin inmediğini ve yüzde 90 takımda yer almayacağını, altyapıdan Hüseyin Türkmen'in profesyonel sözleşme yapılarak kadroya dahil edileceğini bildirdi.

- Mertcan Çam olayı

Futbolcu Mertcan Çam'ın darp edildiği iddiası konusunda değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Eğer şu sorunlar yaşanıyorsa o ekibin içinde futboldan gelen arkadaşlar olmadığından dolayıdır. Yönetimlerde futboldan gelmiş, daha önce yönetimle çalışmış futbolu bilen birinin kesinlikle olması lazım. Futbolcularını anlayacak, nerede nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekiyor. Her şeyi başkan halledemez. Arkadaşımızın yaşadığı çok çirkin ve olmaması gereken bir olay. Üzüncü bir şey. Oraya gitmişse hedefi başarılı olmak ve para kazanmak için. Bu saldırı üzücü. Federasyonda doğruluk payı varsa gereken şeyler yapılacaktır. Türkiye'de yönetici profili değişmeli. Futbolun içinde futbolu bilenler olmalı."

- "İlla alacaksın diye diretecek birisi değiliz"

Trabzonspor'un ekonomik yapısının ve transfere etkisinin sorulması üzerine Çalımbay, kulübün menfaatlerini düşüneceklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir kere illa başkanımıza yönetimimize bunları bunları alacaksınız diye diretecek birisi değiliz. Her şeyden önce kulüp menfaatini düşünüyoruz. Kulüp zor duruma düşecekse aşırı transfer mümkün değil, zaten yapmayacağız. Düşüncemiz önce yönetimle konuşmak. Düşüncelerimizi söyleyeceğiz, onlar söyleyecek bir ortası bulunur. Transfer yapamayız derse problem yok bu arkadaşlarla devam ederiz. İhtiyaç varsa, 1-2 tane almamız gerekiyorsa kesinlikle alırız. Kulübü zor duruma düşürecek bir şeyi yapmamamız gerek. Buraya başarılı olmaya geldik. Bunu sürdürmek istiyorsak üzerine koya koya gitmemiz gerekiyor. Kendimi kandırmıyorum iyiyi de kötüyü de görüyorum. Taraftar iyi şeyler bekliyor. Hem yönetim hem biz elimizden geleni yapacağız."

Çalımbay, göreve geldikten sonra iyi yaptığı şeylerden birisinin sabah akşam çalışmak olduğunu belirterek, "Sadece sahada değil saha dışında da çalışıyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Büyük camiada olduğumuzu, büyük sorumluluk aldığımızın bilincindeyiz. Kim iyiyse onu oynatmaya çalışıyoruz. Buraya gelen oyuncuların hepsi iyi. Tek sıkıntı aşırı yoğunluk olması. O yüzden maçlarda maalesef bazı oyuncuları kullanamıyoruz. Devre arasında mutlaka buna önlem alacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un hedeflerine yönelik ise Çalımbay, şu görüşleri paylaştı:

"En büyük hedefim burada başarılı olmak. 27 gol yendi, bunları ben yemedim. Benim dönemimde 6 gol yedik, 3'ünü kendi kalemize attık. Onu bana yüklemesinler. Biz iyi yapmaya çalışıyoruz ama şansızlıklar da yaşıyoruz. İyiye gidişat var. Bunu daha da çoğaltmamız gerekiyor. Her şeyi tam yapmadığımızın farkındayım. Oynadığımız son maçın ikinci yarısının üstüne çıkmadığımızda işimizin zor olacağın biliyorum. Taraftar, takımın arzu ve istediğinden memnun. Oyundan kopmayan bir takım var. Hedefim burada çok başarılı olmak. Şimdiye kadar takımları en iyi yere taşıdım. Burada daha iyisini yapmak istiyoruz."

Rıza Çalımbay, sözleşmesinin sezon sonuna kadar olmasını kendisinin istediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon, benden 2 yıl istedi. Ben böyle dedim. Ben memnunsam, Trabzonspor memnunsa devam eder. Birbirimizi üzmeye gerek yok. Tatsız bir şey yaşamak istemiyorum. Trabzon'u gerçekten çok seviyorum. Futbolu sevmelerini seviyorum. Burada mutluyum. Hep başarılı olmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bunun da farkındayım. Tek hedefim bu seneyi burada çok iyi bitirmek, sonrası yönetimle bana kalıyor."