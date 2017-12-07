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TFF 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
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TFF 1. LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Aralık Cuma:

18.00 İstanbulspor-Boluspor: Erkan Özdamar

9 Aralık Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Ramazan Keleş

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Özgüç Türkalp

15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

15.30 Adanaspor-Elazığspor: Onur Karabaş

10 Aralık Pazar:

13.00 Denizlispor-Samsunspor: Alper Çetin

15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu: Erkan Engin

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Aralık Pazartesi:

18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Zorbay Küçük
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