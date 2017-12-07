TFF 1. LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Aralık Cuma:
18.00 İstanbulspor-Boluspor: Erkan Özdamar
9 Aralık Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Ramazan Keleş
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Özgüç Türkalp
15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
15.30 Adanaspor-Elazığspor: Onur Karabaş
10 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Samsunspor: Alper Çetin
15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu: Erkan Engin
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Aralık Pazartesi:
18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Zorbay Küçük