SÜPER LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
8 Aralık Cuma:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk
10 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek