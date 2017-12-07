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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

8 Aralık Cuma:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
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