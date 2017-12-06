FUTBOL MASASI: "BEŞTEPE'NİN TADI KAÇTI"

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Sivasspor galibiyeti, bir anlamda Gençlerbirliği’nin geç de olsa lige giriş yaptığı maç oldu. Galibiyetin coşkusu yaşanmadan, başlayan tartışmalar Beştepe’nin tadını kaçırdı.

Gençlerbirliği, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi topu rakibe bırakıp oynadığı bir müsabakayı da kazanmayı bildi. 10 maçta müthiş bir seri yakalayan Ankaragücü, zirveyi ele geçirdi ve yarışın temposunu artık kendisi belirleme şansına sahip.

3 MAÇI VERDİ

TFF Birinci Ligin yeni lideri Ankaragücü, son dönemdeki çıkışı ile dikkati çekerken, son oynadığı ve 2-1 galip tamamladığı Ümraniyespor maçında olduğu gibi geriye düştüğünde ayağa kalkmayı başardı ve 3 maçı aynı skorla lehine çevirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce deplasmanda oynadığı Gaziantespor maçında geriye düşmüş, Kehinde’nin 2 golü ile kazanmıştı. İçerde oynadığı Denizlispor müsabakasında da aynı tablo yaşanmış, Başkent ekibi, Alihan ve Umut Nayir’in golleri ile üç puana uzanmıştı. Sarı-lacivertliler, 15. haftada deplasmanda Gazişehir Gaziantep Futbol ile karşılaşacak. Süper Ligde ise Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor, Osmanlıspor ise kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile zorlu bir puan mücadelesi verecek.

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Süper Lig ve TFF Birinci Ligde ilk devrenin tamamlanmasına 3 maç kaldı. Sezon başında, üç takım için çizilen karamsar bir tablo hakimdi. Ankaragücü, sezonun 4 haftası geçildiğinde yapılan hesapları, yakaladığı müthiş seri ile alt üst etti. Masa başındaki oyunculardan, kağıtları yeniden dağıtmalarını istedi. Kısa sürede liderliği ele geçirip, (Benim olduğum yerde, benim sözlerim belirleyicidir) mesajı verdi. İki güçlü rakibini üstü üste devirip, büyüklere saygı kuşağını hatırlattı. Gençlerbirliği, kritik maçı farklı kazanıp, can simidine tutunurken, Osmanlıspor, dış sahada bir kez daha kaybetti. Ancak bu kez geçerli bir mazereti vardı ve ligin en dişli ekibine karşı mücadele etti. Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibi olarak haftayı değerlendirdik.

Özgür ŞAHİNER: Gençlerbirliği, kendi ayarındaki takımlara karşı, ne yapıp edip öne geçmeli. Kırmızı-siyahlılar, savunmadaki dirençli yapısı ve kalecisi Hopf ile oyunu tutup, bu şekilde sonuca gidebilir.

Eray GÖRGÜLÜ: Ankaragücü, camia olarak şampiyonluk havasına çoktan girdi. Ancak, bu yolda her zaman, bu haftaki gibi dönüm noktaları olacaktır ve bu dönüm noktalarını aşmak birçok takım için zor olur.

Deniz GÜREL: Osmanlıspor’un bu hafta içerde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı, hayati bir önem taşıyor. Dişine göre bir rakip ve 3 puandan başka yol yok. Yenip, umut tazelemek zorundalar.

Fatih TEKECİ: Skuletic’in müthiş golü, Manu’nun “Sen neymişsin be abi” dedirten etkileyici performansı herkesi heyecanlandırdı. Ümit Özat, keşke, sadece işini yapsa, futbolu saha içinde bıraksa.

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SORULAR

1- İki zorlu maçta 6 puan çıkaran A.Gücü zirveye yerleşti. Kartal, ilk yarıda baskı altında kaldıklarını, maçtan önce stresi yıkmak için çok uğraştıklarını söyledi. Bundan sonra A.Gücü’nü nasıl bir süreç bekliyor?

2- Ümit Özat’ın sözleri yine çok tartışıldı. En çok eleştirilen yabancılar Sivas maçında patlama yapıp takımı galibiyete taşıdı. Gençlerbirliği için artık güneş yüzünü göstermeye başladı diyebilir miyiz?

3- Osmanlıspor, deplasmandan yine puan getiremedi. İrfan Buz, oyunlarının her geçen gün gelişmekte olduğunu ancak final paslarında eksik kaldıklarını söyledi. Bu sorunu aşabilirse, geleceğe umut taşır mı?

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Özgür ŞAHİNER

EN KRİTİK DÖNEMEÇ

1- Ankaragücü, geriden gelirken, rakipleri üzerinde çok büyük bir baskı kurdu. Bu baskı, onları hataya zorlarken, seri galibiyetler, sarı-lacivertli ekibi zirveye taşıdı. Ankaragücü için işler şimdi biraz daha zorlaşacak. Çünkü, her takımın öncelikli hedefi, lideri yenmek ya da ondan puan almak olacak. Güçlü ve tecrübeli kadronun bu sorunu da aşacağına inanıyorum ancak hafta sonunda oynayacakları Gazişehir maçı, bu anlamda kritik bir viraj gibi duruyor.

SULH SAĞLANMALI

2- Gençlerbirliği, kazanmanın keyfini süreceği yerde, teknik direktörünün her zamanki gibi anlamsız ve gereksiz çıkışı sonrasında, durumu toparlamaya çalışıyor. Birlik ve beraberlikten dem vurulurken, Ümit Özat, her zamanki gibi önce ortamı geriyor, sonra özür diliyor. Takımı ile ilgileneceğine, sürekli bir yerlere laf yetiştiriyor. Taraftar ile Özat arasında bir şekilde sulh sağlanmalı. Özat’ın geri adım atmadığını geçmişte gördük. İş taraftarın yapacağı seçime kaldı.

SAHNE ALMALILAR

3- Osmanlıspor, sezonun geride kalan bölümünde, puan istikrarını bir türlü yakalayamadığı için sıkıntı çekiyor. İçerde puanlar kazanıp, durumu düzeltme şansı bulduklarında, bu kez de karşılarına zorlu fikstür çıktı. Ligin en güçlü takımlarından biri olan Medipol Başakşehir’e karşı iyi mücadele etseler de bu puan için yeterli olmadı. Mor-sarıların toparlanması için takımdaki tecrübeli 3-4 ismin, aynı anda, aynı maça ağırlığını koyması gerekiyor.

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Eray GÖRGÜLÜ

GALİBİYETİ PRES GETİRDİ

1- Ankaragücü; futbolcusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla çok iyi bir hava yakaladı ve emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ancak, bu yolda her zaman, bu haftaki gibi dönüm noktaları olacaktır ve bu dönüm noktalarını aşmak birçok takım için zor olur. Ankaragücü, Ümraniyespor karşısında zoru başardı. İlk yarıda maçın stresine yenik düştü ancak ikinci yarının başındaki müthiş presi, kısa sürede sonucu getirdi.

GALİBİYET ALDATICI OLMASIN

2- Ümit Özat’ın en büyük hatalarından biri, yeterince saha içine odaklanamayıp, saha dışı meselelerle çok fazla ilgilenmesi. Futbola dönersek, Gençlerbirliği’nin bu haftaki galibiyeti, önümüzdeki maçlar için aldatıcı olmasın. Rakip Demir Grup Sivasspor, üç maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılıyor ve Skuletic’in jeneriklik golü dışındaki diğer golleri çok basit şekilde yedi. Bana göre Gençlerbirliği, hâlâ güneşi göremedi.

FOBİYİ YENERSE LİGDE KALIR

3- Osmanlıspor’un deplasman fobisi maalesef devam ediyor ve buna bir türlü çare bulunamadı. Mor-sarılar benzer problemi ligin güçlü ekibi Medipol Başakşehir karşısında da yaşadı. Rakibi, hücum futbolu oynadığında bir türlü organize olamayan Osmanlıspor, yine de diğer Ankara takımı Gençlerbirliği’ne nazaran ligde kalma adına daha fazla umut aşığı taşıyor. Osmanlıspor, deplasman fobisini yenerse ligde kalır.

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Deniz GÜREL

ÜÇ MAÇIN EN ZORU

1- Öncelikle, maçın hasılatının, serebral palsi hastası Ecrinnaz Aydın’ın tedavisi için, ailesine verilmesi çok güzel hareketti. Ankaragücü, kentin takımı olma özelliğini bir kez daha gösterdi. Maça dönecek olursak, lideri yenerek lider olma şansı hep yakalanmaz, Ankaragücü bu fırsatı tepmedi. Kalan 3 maçın bence en zoruna çıkacaklar. Gaziantep deplasmanından lider dönebilirse, üst sıralardaki rakipleri (Çaykur Rize-Ümraniye) birbirleriyle karşılaşacağından, büyük avantaj olur.

1 PUAN İYİ 3 PUAN ŞAHANE

2- Ümit Özat’ın artık spekülatif açıklamalardan kaçınması gerekiyor. Sataşma, suçlama, statlarımızın sorunu maalesef ancak o artık futbolcu değil, bir kulübün teknik patronu. Ve efsane başkan İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda Gençlerbirliği düşme potasında. Kritik bir müsabakayı 4-0 kazanmışsın, tadını çıkarsana. Bu hafta, deplasmanda Antalyaspor ile final gibi bir maç oynayacaklar. Sivas galibiyeti yanıltmamalı, deplasmandaki bu maçta 1 puan iyi, 3 puan şahane olur.

ALANYA MAÇI HAYATİ ÖNEMDE

3- Osmanlıspor’un, Medipol Başakşehir’e kaybetmesi normal. Rakip kazandı ve lider oldu. Osmanlıspor kademe hatalarına ve adam paylaşmadaki sorunlarına sezon başından beri bir türlü çözüm bulamıyor. Yediği gol de bu yüzdendi. Çözüm bulması gereken konulardan biri de hücuma çıkarken kaybedilen toplar. Bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı onlar için hayati bir önem taşıyor. Dişine göre bir rakip ve 3 puandan başka yol yok. Yenip, umut tazelemek zorundalar.

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Fatih TEKECİ



KENAN KOMUTAN İŞ BAŞINDA

1- A.Gücü, sürpriz lider Ümraniyespor karşısında, beklediğimden daha fazla zorlandı. Özellikle ilk yarıda A.Gücü’nün oyun anlayışında, Umut Nayır’ın eksikliği hissedildi. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçı, ikinci yarıdaki baskılı oyunu ve taraftarın ‘Komutan’ olarak nitelediği Kenan Özer’in sahneye çıkmasıyla çevirdi. Hem, hak ettiği liderliği aldılar hem de ligin ilk yarısının liderini belirlediler. Kalan 3 maçta sürpriz beklemiyorum.



SOBANIN ÖNÜNDE ISINMAK GİBİ

2- Gençlerbirliği için “Güneş yüzünü gösterdi” demek için erken. Bu haftaki galibiyeti, buz gibi giden kötü sezonda, sobanın önünde ısınmak gibi değerlendirebiliriz. Tamam, çok iyi oynadılar. Özellikle Skuletic’in oyun konsollarında görülebilecek golü, pire gibi uçup arı gibi sokan Manu’nun “Sen neymişsin be abi” dedirten performansı futbol severleri heyecanlandırdı. Keşke Ümit Özat da sadece işini yapsa. Futbolu saha içinde bıraksa.



İRFAN BUZ, DOUKARA’YI KAZANMALI

3- Osmanlıspor’da iki maç üst üste puan alamama alışkanlığı sürüyor. Tabi, Başakşehir’in galip gelmesi durumunda ligin yeni lideri olacağı gerçeği Osmanlıspor’un elini zorlaştırdı. Rakibi karşısında ezilmeyen ama mağlup olan bir Osmanlıspor, maçın son bölümünde eline geçen net fırsatı değerlendirebilse 1 puanı hanesine yazdırabilirdi. İrfan Buz, Doukara’yı takıma kazandırmadan, gol yollarında daha çok sorun yaşar.