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Maliye Piyango, Bystrina deplasmanında
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MALİYE PİYANGO, BYSTRİNA DEPLASMANINDA

Maliye Piyango, Bystrina deplasmanında

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Erkekler Challenge Kupası'nda yer alan Maliye Piyango, 2. tur ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın VKP Bystrina takımıyla karşı karşıya

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Erkekler Challenge Kupası'nda yer alan Maliye Piyango, 2. tur ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın VKP Bystrina takımıyla karşı karşıya gelecek.

Nitra kentiyle aynı adı taşıyan salonda yapılacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tomislav Popovic (Sırbistan)-Zdravko Jakisa (Bosna Hersek) hakem ikilisi yönetecek.

Kupada 16'lı finaller olarak adlandırılan ve 32 takımın mücadele edeceği bu turda, iki ekip arasındaki rövanş maçı ise 20 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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