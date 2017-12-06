ALİ İMDAT TRİBÜNLERİ BIRAKIYOR MU?

Ankaragücü demek Ali İmdat demek...

Ali İmdat demek Ankaragücü demek...

Ali İmdat ile Klasspor'da sayısız röportaja imza attık.

Bunların büyük kısmı zor günlerde, zor şartlarda takımın peşindeyken gerçekleşti.

Bu hafta Ankaragücü, Ümraniyespor'u yenerek TFF 1'nci ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Bu keyifli zamanda Gecekondu tribün grubu, lider takımın yönetimine, teknik heyetine ve futbolcularına bir yemek verdi.

İLİŞKİLİ HABER Gecekondu, lider takımı yemekte ağırladı...

Biz de yemeğe bir keyif katmak istedik, Ali İmdat'a küçük bir şaka yaptık...

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hem küçük şakasını hem de Ali İmdat'ın değerlendirmelerini dinlemek için bu videoyu kaçırmayın...