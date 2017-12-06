GECEKONDU, LİDER TAKIMI YEMEKTE AĞIRLADI...

Ankaragücü’nün köklü tribün grubu Gecekondu, Ankaragücü camiasını bir araya getirdi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyeti ile birlikte, futbolcular ve taraftarlar Gecekondu’nun yemeğinde bir araya geldiler.

Arkadium Madalyon Restorantta geçekleşen yemekte coşkulu bir hava vardı. Liderliğin keyfi doya doya çıkartıldı.

Gecede konuşan Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, “Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Şampiyon yönetim, şampiyon futbolcular ve şampiyon taraftara başarılar diliyoruz” dedi.

Gecekondu Basın Sözcüsü Serhat Kahveci ise, yaptığı konuşmada “Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizim için kahraman olan sizlersiniz. Sonuçlar ne olursa sizlerin arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner söz aldı. Yiğiner, “Değerli kardeşlerim, sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Son olarak Gecekondu Taraftarlar Derneği'nin iftar yemeğinde bir araya gelmiştik. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek de bizimle birlikteydi. Projeleri vardı ancak tüm projeler gitti. Yeni bir dönem başladı. Biliyorsunuz ligde lider konumdayız. Ankara'da birlik beraberlik oluştu. Bugün Gecekondu Taraftarlar Derneği ile takımımızın, Yönetim Kurulumuzun kaynaşmasına şahitlik ediyoruz. Güzel bir durum oluştu. İnşallah bu birlik beraberlik devam eder. Birlik beraberlik ve dayanışma oluşunca, zaten başarı da geliyor. Biz göreve geleli 5 yıl oldu. Taraftarlarımız zor günlerde bizleri yalnız bırakmadı. Taraftarlarımızın bu takımı yalnız bırakmadığı sürece de bu takım hak ettiği yerlere gelecektir. Ali kardeşimiz 'Başkanım Ulus'a geliyorsun, bizim oraya uğramıyorsun' dedi. İnşallah haftaya Gecekondu Taraftarlar Derneği'ni ziyaret edeceğiz. Bu birlik beraberlik ile de inşallah takımımızı başarıya taşıyacağız. Yalnız şunu da unutmamak gerekiyor, oynanmamış 20 maç var. Şuan lideriz ancak şampiyon değiliz. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz ve taraftarlarımız ile birlikte çok çalışacağız, sonunda başarıyı yakalayacağız. Ankaragücü'müzü hep birlikte hak ettiği yere Süper Lig'e çıkaracağız. Hedef takımıyız. Bunun zorlukları olacaktır, tedbirleri alacağız. Geçen sezonki başarıyı yakalayacağız. Bizi bu güzel gecede bir araya getiren Gecekondu Taraftarlar Derneği'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Sedat Ağçay’da yaptığı kısa konuşmada "Bu birlik beraberliğimiz diğer takımların her zaman hayalidir"

Çok güzel bir ortamda biraraya geldiklerini belirten takım kaptanımız Sedat Ağçay, "Bu birlik beraberliğimiz diğer takımların her zaman hayalidir. Taraftar, yönetim ve futbolcular birlikte gücünü göstererek başarıya gidecektir. Zaten 10 haftadır bunun meyvesini yiyoruz. Bu güzel akşam düzenleyenlere teker teker teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda oyuncuların imzaladığı formalar hediye edildi.