﻿
Mahkeme genel kurulu iptal etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

MAHKEME GENEL KURULU İPTAL ETTİ

Mahkeme genel kurulu iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Güreş Federasyonunun 13 Kasım 2016 tarihli genel kurulunu iptal etti.

257 Okunma

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Güreş Federasyonunun 13 Kasım 2016 tarihli genel kurulunu iptal etti.

Yüzde 15 asgari delege desteğine sahip olmadığı ve adaylık için ücret ödemediği gerekçeleriyle başkan adayı yapılmayan Halil İbrahim Kastan, federasyonun son genel kurulunun iptali istemiyle dava açtı.

Başvuruda, Danıştay tarafından üyelerin yazılı teklifi ve adaylık ücreti şartlarının kaldırıldığı hatırlatıldı.

Mahkeme, yaptığı değerlendirmenin ardından genel kurulun iptaline karar verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Musa Aydın, yeniden başkanlığa seçilmişti.

ETİKETLER
5
Ümit Özat, Yahudi halkından özür diledi
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Ankara'da bilek güreşi heyecanı!
Gençlerbirliği, ligde kalabilme adına umutlu
1
Mustafa Kaplan: 8 haftadır yenilmiyoruz...
1
Osmanlıspor, ilk kez düşme hattından çıktı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿