MAHKEME GENEL KURULU İPTAL ETTİ

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Güreş Federasyonunun 13 Kasım 2016 tarihli genel kurulunu iptal etti.
Yüzde 15 asgari delege desteğine sahip olmadığı ve adaylık için ücret ödemediği gerekçeleriyle başkan adayı yapılmayan Halil İbrahim Kastan, federasyonun son genel kurulunun iptali istemiyle dava açtı.
Başvuruda, Danıştay tarafından üyelerin yazılı teklifi ve adaylık ücreti şartlarının kaldırıldığı hatırlatıldı.
Mahkeme, yaptığı değerlendirmenin ardından genel kurulun iptaline karar verdi.
Türkiye Güreş Federasyonu 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Musa Aydın, yeniden başkanlığa seçilmişti.