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Trabzonspor 3 - Antalyaspor 0
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TRABZONSPOR 3 - ANTALYASPOR 0

Trabzonspor 3 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

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Trabzonspor 3 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan (89' Olcay Şahan), Jan Durica (27' Emmanuel Mas), Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Dame N'doye, Burak Yılmaz, Fabian Castillo (46' Abdülkadir Ömür)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, William Vainqueur, Charles Fernando, Yekta Kurtuluş (63' Mostapha El Kabir), Samuel Eto'o (70' Emre Güral), Maicon Marques (89' Aydın Karabulut), Deniz Kadah

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Ali Şansalan

Goller: DK 41: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 58: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 88: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 46: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 60: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 81: Mustafa Akbaş (Trabzonspor), DK 90: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 90: Diego Angelo (Antalyaspor)

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