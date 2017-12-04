ALANYASPOR 1 - KAYSERİSPOR 2

Alanyaspor 1 - Kayserispor 2
Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Emre Nefiz, Mamadou Fofana, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç (90' Berkan Emir), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Chisamba Lungu (71' Yusuf Serdar Çoban)
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan (70' Fernando Boldrin), Tiago Lopes, Ryan Mendes, Güray Vural, Şamil Cinaz (75' Nikola Stojiljkovic), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (90' Gonzalo Espinoza)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Arda Kardeşler
Goller: DK 21: Güray Vural (Kayserispor), DK 63: Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor), DK 90: Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 16: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 33: Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor), DK 44: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 44: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 67: Güray Vural (Kayserispor), DK 90: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 90: Efecan Karaca (Alanyaspor)
Kırmızı Kart: DK 73: Welinton Silva (Alanyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu