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BB Erzurumspor 1 - Manisaspor 1
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BB ERZURUMSPOR 1 - MANİSASPOR 1

BB Erzurumspor 1 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 14. haftasında BB Erzurumspor ile Manisaspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BB Erzurumspor 1 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 14. haftasında BB Erzurumspor ile Manisaspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (81' Abdulkadir Özdemir), Mert Nobre, Burhan Eşer (86' Murat Gürbüzerol), Gökhan Karadeniz (69' Haris Harba)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berkay Samancı (80' Metin Yüksel), Hikmet Balioğlu, Nikola Mikic, Fahri Akyol, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov (55' Kağan Miray Bağış), Bilal Sebaihi, Axel Meye, Zahit Fındık (65' Asım Hamzaçebi), Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Caner Ak, Ata Yıldırım, Emrah Ünal, İlker Yasin Avcı

Goller: DK 77: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 85: Axel Meye (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Axel Meye (Manisaspor), DK 87: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 90: Lokman Gör (BB Erzurumspor)

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