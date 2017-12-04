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İşte Alanyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Chısamba Lungu, Mamadou Fofana, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Safet Susiç

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Arda Kardeşler

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