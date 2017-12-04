İŞTE ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Chısamba Lungu, Mamadou Fofana, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım