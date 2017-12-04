TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Ali Şansalan
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