ÜMİT ÖZAT, YAHUDİ HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İLİŞKİLİ HABER Ümit Özat: "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü..."

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, karşılaşma sonrasında yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarıyla tepki çekti.

Basın toplantısında "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür" diyen Ümit Özat'a sosyal medyada büyük tepki oluştu.

Özat, bu açıklamaları sonrasında oluşan tepkiler nedeniyle özür diledi. İşte Ümit Özat'ın, Gençlerbiliği Kulübü'nğn internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama:

3 Aralık 2017 tarihinde, DG Sivaspor ile yapılan müsabaka sonunda tribünlerden tarafıma yapılan suçlayıcı ve onur kırıcı söylemlere dair yaptığım açıklamalarda kullandığım bazı ifadelere dair üzüntülerimi bildiren açıklamamdır.

Yaptığım açıklamalardan anlaşılanların hümanist yapımı yansıtmadığını, insanı insan olduğu için seven aile kültüründen geldiğimi belirtmek isterim. İnsanı seviyorum, hiçbir ayrım gözetmeden.

Bazen üzüntünün yarattığı kızgınlık nedeniyle, konuşma sırasında, çoğu zaman kullanılan kelimeler ve anlamaları, söylenmek istenenin dışında algılanmasına neden oluyor. Irk ayrımının bütün biçimlerine karşı olan biri olarak, böyle bir cümle sarf etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor; Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum. Barış içerden gelir, kalbimde barış var.

Saygılarımla

Ümit Özat