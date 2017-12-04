TFF 2. VE 3. LİG'DE BÜYÜK KRİZ

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, birliğe bağlı olan kulüplerin bu hafta maçlarına çıkmak istemediklerini söyledi.

Cengiz Günaydın, "Spor Toto Teşkilatı, ligin 6. haftasında 'Tasarrufa gidiyoruz' diyerek, 2. ve 3. Lig kulüplerinin gelirlerini düşürme kararı aldı. Eskiden 28 maç İddaa programına alınırken şu an 18 maç bültene giriyor. Bu tüm kulüpleri çok zor bir duruma soktu. Spor Toto Teşkilatından gelen gelirlerin düşmesi nedeniyle 2. ve 3. Lig kulüpleri bu hafta maçlarına çıkmak istemiyor. Biz yönetim kurulu olarak bir gelişme olmaması durumunda ilk hafta maçlara geç çıkma, ikinci hafta ise çıkmama yönünde karar almayı düşünüyoruz." dedi.

Günaydın, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak 90 kulübün katılımıyla, 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da bir toplantı yapacaklarını ve hafta sonunda maçlara çıkıp çıkmayacaklarının bu toplantı sonrasında belli olacağını açıkladı.

Sezon başında tüm kulüplerin planlarını Spor Toto Teşkilatından gelecek gelire göre yaptığının altını çizen Cengiz Günaydın, "Biz tüm çeklerimizi gelecek gelirlerimizi göz önüne alarak kestik. Sezon başında bu söylenseydi planlarımızı ona göre yapardık. 6. haftada alınan bir kararla gelirlerimizde kesinti olmasını kabul edemeyiz. Bize verilen hakkın aynen devam etmesini istiyoruz. Tasarrufa gideceğini söyleyen Spor Toto Teşkilatı, Fenerbahçe'ye ise 47 milyon liraya formasının kol sponsoru oluyor." ifadelerini kullandı.

Gelirlerindeki düşüş nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan Cengiz Günaydın, "Tüm kulüpler çok zor durumda. Yıllık 500-600 bin lira içeriye girmiş durumdayız. Futbolcular idmanları boykot ediyor. Alt lig kulüpleri adeta yangın yerine döndü ama Spor Toto Teşkilatında bu konuyu konuşacak muhatap da bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

Günaydın, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hiçbir kusuru bulunmadığını ve federasyonun verdiği tüm sözleri tuttuğunu da aktardı.