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BB Erzurumspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 14. haftasında BB Erzurumspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 14. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Nıkola Mıkıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Berkay Samancı, Fahri Akyol, Zahit Fındık, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Caner Ak, Ata Yıldırım, Emrah Ünal, İlker Yasin Avcı

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