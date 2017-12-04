BB ERZURUMSPOR - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 14. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Nıkola Mıkıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Berkay Samancı, Fahri Akyol, Zahit Fındık, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Hakem: Caner Ak, Ata Yıldırım, Emrah Ünal, İlker Yasin Avcı
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