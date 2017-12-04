AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig

Manchester City, 15. haftada konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 yenerek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey liginde 13'er maçlık galibiyet serisine sahip Sunderland, Preston (1891-92), Arsenal (2001-02) ve Chelsea'nin (2016-17) rekoruna ortak oldu.

Üst sıraları ilgilendiren maçta Manchester United, deplasmanda Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Chelsea, konuk ettiği Newcastle United'ı 3-1, Liverpool ise deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 5-1 ile geçti.

Premier Lig'de 15. maçların ardından 43 puan toplayan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. İki takımın ardından 32 puanlı Chelsea, 29 puanlı Liverpool ve 28 puanlı Arsenal sıralandı.

- La Liga

Lider Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında evinde Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın puan kaybettiği haftada takipçileri Valencia ve Real Madrid, bu fırsatı değerlendiremedi. Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında golsüz beraberliği bozamadı. Ligin flaş takımı Valencia, Getafe'ye konuk olduğu maçı rakibi 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kaybederek, sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 yenerek, zirve yarışındaki takımların puan kaybettiği haftayı karlı kapatan takım oldu.

Sevilla ise evinde Deportivo La Coruna'yı 2-0 mağlup ederek, zirveye bir adım daha yaklaştı.

La Liga'da 36 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 31, Atletico Madrid 30, Real Madrid ve Sevilla 28'er puanla takip etti.

- Bundesliga

Almanya'da Bayern Münih, konuk ettiği Hannover 96'yı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftasında karşılaşacağı Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

Schalke 04, evinde ligin son sırasında bulunan Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Wolfsburg, milli futbolcu Yunus Mallı'nın birer gol ve asistle oynadığı maçta, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-0'lık skorla geçti.

Bundesliga'nın 14. haftasının ardından 32 puanı bulunan Bayern Münih, Leipzig'in 6, Schalke 04'ün 7 puan önünde zirvede yer aldı.

- Serie A

Serie A'nın 15. haftasında ağırladığı Chievo'yu 5-0 mağlup eden Inter, Napoli'nin puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.

Son şampiyon Juventus, Napoli deplasmanından 1-0 galip döndü. Bu sonuçla Napoli'nin namağlup unvanı sona erdi. Inter, ligin yenilmeyen tek takımı olarak kaldı.

Zirve takipçilerinden Roma ile Lazio, haftayı galibiyetle kapattı. Roma'nın evinde SPAL'ı 3-1 yendiği haftada, Lazio ise Sampdoria deplasmanında 2-1 galip geldi.

Ligde 15. haftanın sonunda 39 puan toplayan Inter, liderliğe çıktı. Inter'i 38 puanlı Napoli, 37 puanlı Juventus, birer maç eksiği bulunan 34 puanlı Roma ve 32 puanlı Lazio takip etti.

- Ligue 1

Ligue 1'de lider PSG, Strasbourg deplasmanında 2-1 kaybederek, sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Olympique Lyon ve Monaco, liderin mağlup olduğu haftada galip gelmeyi bildi. Lyon deplasmanda Caen'i 2-1, Monaco da evinde Angers'yi 1-0 yendi.

Bir diğer zirve takipçisi Olympique Marsilya ise deplasmanda Montpellier ile 1-1 berabere kalarak, bir puana razı oldu.

Ligue 1'in 16. haftası sonunda PSG, 41 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon, Monaco ve Olympique Marsilya 32'şer puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.