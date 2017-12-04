BETO PENALTIDAN GOL YEMİYOR

Göztepe kalecisi Beto kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor.



Portekizli kaleci ligin ikinci haftasında Kayserispor deplasmanında iki penaltı kurtarmıştı.

Kayseri karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın penaltı vuruşlarının fileye gitmesine engel olan Beto, bu başarısını Karabükspor deplasmanında da sürdürdü.

34 yaşındaki Beto maç golsüz devam ederken 33'üncü dakikada Yatabare'nin penaltı vuruşunda kalesini bir kez daha gole kapattı.

Kurtarılan penaltıyla moral bulan Göztepeli oyuncular sahadan 58. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Beto kurtardığı 3 penaltıyla süper ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi oldu.

Bu sezon Sporting'den transfer edilen Beto, Süper Lig'de 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

307 dakikadır kalesini gole kapatan Portekizli kaleci, 12 gol atan Jahoviç'le beraber takımının topladığı 24 puanda en çok pay sahibi olan isim oldu.