MUSTAFA KAPLAN: 8 HAFTADIR YENİLMİYORUZ...

Mustafa Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...

"Evimizde Altay ile önemli bir maça çıktık. Kazanacak pozisyonları bulduk, galip gelmeye çok yaklaştık ancak futbol şansı yanımızda olmadı.Rakibimiz de biz de futbolu güzelleştirmek adına sahada elimizden geleni yaptık.

Hem futbolcularımı hem de rakip takım oyuncuları özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İki takımın mücadelesine hakem de eşlik etti ve iyi bir mücadele yönetti. 8 haftadır kaybetmiyoruz , en önemlisi de son haftalarda gol yemiyoruz. Savunma anlamında çok iyi seviyelere geldiğimizi düşünüyorum. Ligin en az gol yiyen takımıyız.

Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca takımlarını böylesine bir deplasmanda yalnız bırakmayan centilmence iki takımı da alkışlayan Altay taraftarını tebrik ederim."