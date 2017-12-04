OSMANLISPOR, İLK KEZ DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Osmanlıspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez küme düşme hattından kurtuldu.

Ligde 11 puanı bulunan başkent temsilcisi, 14. haftada Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi. Osmanlıspor ile aynı puana sahip Atiker Konyaspor da sahasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından iki ekibin de genel averajları aynı olmasına rağmen Osmanlıspor, attığı gol sayısı fazla olduğu için Atiker Konyaspor'un önünde haftayı 15. sırada kapattı.

Başkent temsilcisi, böylece bu sezon ilk kez tehlikeli bölgenin dışında yer aldı.

Öte yandan Osmanlıspor, 11 puanın 10'unu iç sahada topladı. Osmanlı Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent temsilcisi, İrfan Buz yönetiminde evinde iyi bir performans yakaladı.