HAKAN KUTLU: "ÜMİT ÖZAT, KONUNUN DOĞRUSUNU BİLDİĞİ HALDE..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 4-0 kazandıklarını Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında Hakan Kutlu ile ilgili konuşmuştu. Hakan Kutlu, Ümit Özat'ın konuşmalarına cevap verdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor ile oynanan maçta kendisini istifaya davet eden taraftarları Ankaragücü taraftarı diye suçlamıştı. Dün oynanan Sivasspor maçından sonra basın toplantısında konuşan Ümit Özat konuya açıklık getirdi. Ankaragücü'nün eski oyuncusu ve teknik direktörü Hakan Kutlu da Ümit Özat'a yanıt verdi.

Gençlerbirliği'nin Osmanlıspor maçında Gençlerbirliği taraftarları vefat eden taraftar Adnan Mutlu adına tezahürat yapmış ve Ümit Özat, Hakan Kutlu diye anlayıp istifa tezahüratı yapan taraftarları Ankaragüçlü olmakla suçlamıştı.

Hakan Kutlu'nun Ümit Özat'a verdiği cevap

Gençlerbirliği'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Ümit Özat dünkü basın toplantısında, "Hakan Kutlu'yu severim, konunun onunla alakası yok" demişti.

"KONU ANKARAGÜCÜ'NÜN DIŞINDADIR"



Futbol Arena'ya özel açıklamalarda bulunan Hakan Kutlu da yaptığı açıklamada, "Ben de Ümit Özat'ı çok severim. Ama konunun doğrusunu bildiği halde aynı yerden devam etmesi üzücü. Osmanlıspor maçı sırasında, hafta içi hayatını kaybeden Gençlerbirliği taraftarı Adnan Mutlu için tezahürat yapılmış, bu vesileyle Adnan Mutlu'ya Allah'tan rahmet dilerim. Ayrıca Ümit Hoca, doğuştan Gençlerbirlikliyim ölene kadar da böyle kalacağım demiş. Gençlerbirlikli Ümit, Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptıysa Ankaragüçlü Hakan'ın da Gençlerbirliği'nde hocalık yapması son derece doğaldır. Konu Hakan Kutlu ve Ankaragücü'nün dışındadır, konu Gençlerbirliği taraftarı ve Ümit Özat'ı ilgilendiren bir konudur. Futbolculukta yaşananlar futbolculukta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Futbol Arena