ESNAFSPOR PLAY-OFF'A İLERLİYOR

Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Esnafspor, 19 Mayıs 1 Nolu Yan Saha'da oynanan karşılaşmada Tigemspor'u 1-0 mağlup etti. Esnafspor, Tigemspor'u yenerek play-off yolunda çok önemli bir avantaj sağladı.

Zorlu geçen mücadelenin sonunda üç puanı İsmet Enes Şentürk’ün 88. dakikada attığı golle hanesine yazdıran Esnafspor, 19 puanla grubunda ikinciliğe yükseldi.

Karşılaşmayı saha kenarından izleyen Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Sahada her iki takımın da kazanma hırsıyla mücadele sergilediğinin altını çizen Başkan Ar, "Zorlu bir maç oldu. Sonuçta önemli bir maçı kazandık. Güzel bir galibiyetle üç puanı alan taraf biz olduk. Elde edilen galibiyetle play-off hedefimizde çok ciddi bir avantaj elde ettik. Takım oyuncularımızı ve teknik heyetimizi bu galibiyetten dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Metin Bostanoğlu yönetiminde Esnafspor, sahada şu 11'le yer aldı: Hidayet Özdemir, İhsan Bulut, Hacı Bahadır, Gürbüz Altaş, Celal Akkan, Aykut Cerit (Dk. 60 İsmet Enes Şentürk), Süleyman Yüksel (Dk. 90 Ahmet Umut Çolak), Emre Aytemur, Yusuf Altınışık, İzzet Suat Yılmaz, Emrah Fındık (Dk. 90 Alperen Ar).