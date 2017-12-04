ETİMESGUT'TA HAFTALAR SONRA GELEN 3 PUANIN MUTLULUĞU

TFF 2. Lig’de mücadele eden Etimesgut Belediyespor’da Bodrum Belediyespor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Sezona Hayati Soydaş yönetiminde başlayan Başkent ekibi, son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle deneyimli hoca ile yolları ayırıp Ankaragücü’nün eski teknik direktörü Aykan Atik ile anlaştı.

Etimesgut Belediyespor’un başına getirilen başarılı teknik adam Aykan Atik, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen bunu bahane etmedi ve takımın çehresini değiştirecek çalışmalarda bulundu.

En son ligin 9. haftasında Keçiörengücü’nü 3-2 yenen Başkent ekibi, o maçın üzerinden geçen 6 karşılaşmada beraberlik bile alamadı. Bu mağlubiyetler nedeniyle tehlike hattına gerileyen ekip, Aykan Atik yönetiminde çıktığı ligin 15. hafta müsabakasında Bodrum Belediyespor’u 3-1 yenerek üzerindeki ölü toprağını atmayı başardı.

Bu galibiyetle moral bulan Aykan Atik’in çalıştırdığı Etimesgut Belediyespor, ligin ilk yarısının bitmesine iki maç kala sırasıyla Menemen Belediyespor ve Bucaspor’u da yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor.