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Murat Cavcav: Bu galibiyet başlangıç olsun
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MURAT CAVCAV: BU GALİBİYET BAŞLANGIÇ OLSUN

Murat Cavcav: Bu galibiyet başlangıç olsun

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun 14. haftasında üçüncü galibiyetini alarak, ligde kalabilme adına umutlandı.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun 14. haftasında üçüncü galibiyetini alarak, ligde kalabilme adına umutlandı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav yaptığı açıklamada, oğlunun geçirdiği trafik kazasından sonra kırmızı-siyahlı futbolcuların kendilerini aldıkları galibiyetle mutlu ettiğini söyledi.

Oğlu Murathan'ın durumunda iyileşme beklediklerini, önce Allah'a sonra da doktorlara güvendiğini dile getiren Cavcav, "Futbolcularım böyle bir günde beni çok mutlu etti. Ben en başından beri kendilerine güvendiğimi ifade ediyorum. Hocamız takımı iyi tanıyor. Kupa maçından sonra ligde de kazandık. Alt sıralardan kurtulacağız. Bu galibiyet başlangıç olsun. Basamakları teker teker çıkacağız." diye konuştu.

 

 
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