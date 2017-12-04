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Ankaragücü, Manchester City ile yarış halinde!
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ANKARAGÜCÜ, MANCHESTER CİTY İLE YARIŞ HALİNDE!

Ankaragücü, Manchester City ile yarış halinde!

Bu sezon çıktığı TFF 1. Lig'de eski günlerine geri dönme sinyalleri veren Ankaragücü, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin ardından Avrupa'nın en formda ikinci takımı oldu.

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TFF 1. Lig'de 14. hafta sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, performansıyla hem haftayı liderlik koltuğunda kapattı hem de Avrupa'nın dev ekipleri arasında kendine yer buldu.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, ligde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak Avrupa'nın Manchester City'den sonra en formda 2. takımı olmayı başardı.
 
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesinin 1. ve 2. liglerindeki takımların yer aldığı listede, 240 takım arasında Ankaragücü 2. sırada yer aldı. (Premier League, Championship, Bundesliga 1, Bundesliga 2, Serie A, Serie B, Ligue 1, Ligue 2, Süper Lig, TFF 1. Ligi)
 
 
Ankaragücü son 10 maçlık performanslar dikkate alındığında, oynadığı son 10 lig maçını da kazanan Manchester City'nin ardından 2. sırada kendine yer edindi. Ankaragücü, 10 maçlık periyotta Inter, Valencia, Roma, Barcelona gibi dev takımların önünde kendine yer buldu.
 
Ankaragücü'nün ardından 10 maçlık periyotta en formda 3. takım, Serie A'da liderlik koltuğuna oturan Inter olurken, 4. sırada Valencia yer aldı.

Kaynak: Sporx - ARAŞTIRMA: Gökmen OLGUN

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