ANKARAGÜCÜ, MANCHESTER CİTY İLE YARIŞ HALİNDE!

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, rakiplerini devire devire lider oldu!

TFF 1. Lig'de 14. hafta sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, performansıyla hem haftayı liderlik koltuğunda kapattı hem de Avrupa'nın dev ekipleri arasında kendine yer buldu.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, ligde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak Avrupa'nın Manchester City'den sonra en formda 2. takımı olmayı başardı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesinin 1. ve 2. liglerindeki takımların yer aldığı listede, 240 takım arasında Ankaragücü 2. sırada yer aldı. (Premier League, Championship, Bundesliga 1, Bundesliga 2, Serie A, Serie B, Ligue 1, Ligue 2, Süper Lig, TFF 1. Ligi)

Ankaragücü son 10 maçlık performanslar dikkate alındığında, oynadığı son 10 lig maçını da kazanan Manchester City'nin ardından 2. sırada kendine yer edindi. Ankaragücü, 10 maçlık periyotta Inter, Valencia, Roma, Barcelona gibi dev takımların önünde kendine yer buldu.