YÖNETİM TARAFTARI ELEŞTİRDİ, YORUMLAR PATLADI...

Gençlerbirliği yönetimi, dün oynanan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklama ile taraftarları eleştirmiş, Ümit Özat'ın arkasında olduğunu belirtmişti.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan bu açıklama sonrası Gençlerbirliği Genç Taraftarlar Derneği yaptığı açıklama ile başta teknik direktör Ümit Özat olmak üzere Gençlerbirliği yönetimini suçlamıştı.

Gençlerbirliği yönetiminin yaptığı açıklama ardından en sert eleştiriler ise kulübün resmi Facebook sayfasında yorumlardan geldi. 100'lerce yorumda Ümit Özat'ın tavrı ve yönetim kurulu eleştirildi.

KULÜBÜN RESMİ İNTERNET SAYFASINDA YAPILAN YORUMLARI SİZLER İÇİN DERLEDİK.

Gençay Ergez Rezilsiniz! Değerleri olan bir kulübü el birliğiyle bitirdiniz. Yaptığınız şu açıklamayla tiksindirdiniz kendinizden. Bu sene ligde kalsak ne olur? Biz zaten batakliga düşmüşüz, değerlerimiz yerlerde, taraftara ayar verme çabası, her türlü ırkçılığı, küfrü, cinsiyetciligi yapan adama destek. Bravo hepinizden tiksiniyorum.

Oktay Ünsal Sizler bize telefon açıp yanlış anlaşılma dediğiniz süreçi bugün gündeme getiriyorsunuz bizde diyoruz ki Hakan kutlu diye bağırdığımızı ispatlamayan sefersiz namussuzdur

Mehmet Ali Bakır Terbiyesizlik yapmayın,eleştiriyi en güüzel şekilde hak edıyorsunuz . Kazandık dıye susalım mı ?

Koray Her maç 4 farkla galip de gelsek; #Özatİstifa diyeceğiz. Taraftarı hiçe sayan yönetime de karşıyız.

Mehmet Galip Sonun kadar... Ö Z A T. İ S T İ F A...

Doğukan Agin Hadi inşallah ama önce özat ettiği küfürler attığı iftiralar için özür dilesin ki zeytin dalını kabul edelim

Berşan Kebikeç Tepkinin neyine şaşırdınız ya? Arsız mısınız?

Arda Küçükahmetler #Ozatistifa #Yonetimistifa Ligin 3. haftasında gönderilen teknik direktörü, hakkındaki bütün şaibeli iddialara rağmen geri getirebilen bir kulüp her çeşit olumsuz eleştiri, tezahürat, haber vb. şeyi göze alabilmeli. Defalarca hem taraftar hem yerel basın hem de ulusal basın kulüp içindeki çalkantıları yazdı. Alınan ve gönderilen oyuncuların kalitesi, teknik direktörün yaptığı akıl almaz derecede açıklamalar, kulübün geldiği noktadaki maddi ve manevi yapısı ortada. Gününde yakalanmamış bir Anadolu takımına kendi evimizde dört gol atabildik diye bundan cesaret alınıp yazılabiliyorsa bunlar haftaya takım yeniden kaybederse ne denecek bilmiyoruz. Yok, olumsuz tezahürata çok içerlendi, bu tribünde küfür olmaz diye düşünüldüyse, bu centilmen taraftarın sınırlarını zorlayan yönetim düşünsün bunu! :-/ Ama anlaşılan, başkan ve sayın teknik direktör bizleri tanımamış olacak ki birilerinin birileri için tribünde olumsuz tezahürat yaptığını düşünüyor. Burası Gençlerbirliği tribünü, birileri için değil takım için tezahürat yapılır. Yerinde gitmeyen işler varsa da protesto edilir. Bu derece basit

Adem Erkoçak Şu açıklama bir kez daha göstermiştir ki kulübün sadece teknik direktörü değil, başkanı da Ümit Özat... İnsan takımın galip gelmesine sevinemiyor, bu insana ve bu saçma sapan açıklamalara daha fazla maruz kalacağımız için...

Mustafa Ateş İstifa kelimesini hakaret olarak algiliyorsaniz anten ayarlarınızı kontrol ettiriniz. İstifa etmek de bir erdemdir. Ancak sizde bu erdemin yerine Ozat'in avukatlığını yapmak daha çok uyuyor. Unutmayın, Ozat işinin karşılığında ücretini alan ve buradaki işi bittiğinde başka kulüplerde de aynı işi yapacak bir elemandır. Tıpkı Ankaragücü, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine yaptığı gibi...

Mehmet Soylu Bu güzel taraftara böyle seviyesiz eleştiri yapan akıl yoksunu insanlar yazık. Bize yakışmıyorsunuz. Gençlerbirliği bizimdir. Sizin gibi başka takımı tutan 10 yıl öncesini bilmeyen, kuklaların takımı değildir. Sabrımızı zorlamayın ve edebinizi bozmayın. Derhal özür dileyip istifa edin. #yönetimistifa #ozatistifa

Ramazan Çelebi Biz kimseyi hakir görmeyiz yönetimci kardeşler ancak ülkenin üzerine Mehmet Cengiz gibi çöken Özat ve avaneleri taraftara küfretsin el kol hareketi atsın paraları hacılasğn sonra istifa deyince bizi suçlu yapın. Aklımızla dalga geçmeyin be. Biz bu takımı Özat'tan da yönetimdekilerden de çok seviyoruz.

Yarım sezonda nasıl parayı hacıladılar siz onu söyleyin. Bi bilanço açıklayın. Yürek varsa.

Ilker Kocak Sayın yönetim

Ümit Özatın dili fazla uzadı.

Ankara güçlü arkadaşlar sopa istiyor. Diyorlar..Bizim hatırımıza dokunmuyorlar..Ayağını denk alsın. Biz alttan alırız.. Gençlerbirliğinin hatırına

Gürcan Akgöz Maça gitmedim ama yorumlarına baktığım ve öyle birşey olmadığını söyleyen insanların çoğu tanıdığım ve kaliteli insanlar. Bir de sizin sicilinize baktığım zaman; her zamanki gibi kendinize yakışanı yapıyorsunuz yönetim (daha doğrusu yönetemeyip su kabağı gibi üste çıkanlar)

Mehmet Galip ben İlhan başkan zamanı o kadar kötü zamanda bile bir tane böyle açıklama görmedim.



Kim yazdırıyor admin sana bunları? Yoksa bizim yönetim diye bildiğimiz kişi Özat mi?

Kulüpte sigara yeniden serbest mi?

Yavuz Cavcav istifa!

Özat istifa!..Manipülasyon yapmayı bırakın artık. Küfür yok, hakaret yok.

Düşün artık yakamızdan.

Muzaffer Güngör NE KÜFÜRBAZ , NE ARSISIZ , NE TORPİLLİ NE YÜZSÜZÜZ İŞTE BİZİM TEK FARKIMIZ

BİZ CENTİLMEN GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARIYIZ !

Özgür Aykutlu Sizin kurulunuzu da hocanizida ...

Ilker Kocak Hakan Kutlu gelse ne olur. Gelmese ne olur.. Hakan Kutlu öpsün ümiti

Mehmet Yılmaz bu taraftar hiç bir zaman küfür etmedi kimseye hakaret etmedi etmez de siz bu boş lafları bırakın takıma sahip çıkın

Onur Vurur Bu güzel galibiyet bizi sevindirse de hala neden istifa etmediğiniz bizi şaşırtıp üzmektedir

Ilker Kocak Kardeşim tekrarlıyorum..Bu kulüp ne sizin.. Ümit denen zirzopun cebine sığmaz.. Bir çicekle bahar gelmez.. Bir galibiyetle kurtulduk. Diyemeyiz..

Ilker Kocak Ben hacettepe maçındaydım.. Ama bizim taraftar o dediğinizi yapmaz. Tekrar yazıyorum.. Ümit özat denen lavukların için itibaronızı kaybettiniz..

Erdal Alkan Ey yönetim bu zor gunlerde biz takima sahip cikariz sorun bu degil ama sikinti baskan ve yonetim taraftari tanimiyor taraftar su soruyu sormak hakki vardir bu transferleri kim yapti ve kulupde su ana kadar kac para harcandi su an kulupde ne kadar para kaldi ve yonetimin goreve geldiginde ne kadar paray la teslim aldi gorevi ve baskan niye programlara niye cikmaz gazetelere niye aciklama yapmaz ve bu konularda yani sdat taraftar istifa konularinda niye hep hoca konusur ayrica umit hoca rahmetli Adnan Mutlu abimizi tanir niye simdi tanimiyor hakan kutlu diyor anlamiyorum halbuki hoya gecen sezon bu taraftar sahip cikmadimi ayrica macda golden sonra niye kol hareketi yapti taraftar her seyi ogrenmek zorunda bu gorev baskana dusuyor ama ortada baskan yok halbuki kopru vazifesini yapmasi lazim baskani ariyoruz acaba nerde duyan goren varmi bir mac icin demiyorum geldiginden beri hesap vermiyor aciklama yapmiyot taraftarla kucaklasip samimi iliski kurmuyor en az bizim kadar genclerbirligini seven baskan lar yoneticiler ve uyeler delegeler ve hocalar lazim bir kurusuna dahi sahip cıkan yönetim arıyoruz şeffah olun hesap verin bu takim gençlerbirliklerinindir ve Ankaralilarindir bu takim bir zümreye ve burjuvaya ait degildir milletindir herkes demokratik hakki olan kötü yonetilen bir duruma istifa der yeni ögrendiniz istifa kelimesini ve trübündeki sozleri niye zorunuza gidiyor

Yıldız Asımoğlu "Zorlu günlerden geçiyoruz." demişsiniz! Utanın! Bu zora sokan sizlersiniz! MİRASYİYİCİLER!

Nurullah Yücel Alayınız Topunuz istifa

Nurullah Yücel Özat - Cavcav istifa

Yılmaz Güney Valla marş basmıyor Osmanlı spor maçında hakan kutlu değil Adnan mutlu abimizin amcamızın vefatından dolayı Adnan mutlu diye bağırdık 9 yaşından buyana kulübün içindesin büyüğünü bilmiyorsun hakan kutlu diye bağırdığımızı ısrar edip ispat edemeyen kalektersiz şerefsiz namussuzdur

Okan Çelik Tribünden kimse ne küfür etti ne hakaret yönetim kimin gazına geldiyseniz bugün stadda olmadığınız kesinleşmiştir

Bora Deniz Akçay Hakaret ya da iftira edildiğini duymadım tribünde olmama rağmen. Bence artık özatın değil taraftarın arkasında olun!

Murat Çelik Tribündeydim. Neyin iftirasından veya hakaretinden bahsediliyor. Kimin gazına geldiniz.?

Hüseyin Yılmaz 4 artık ya ne diyecek ler diyordum beni sasirtmadiniz kendinize yakışan açıklama olmuş yaniltmadniz bizim içimiz yanıyor içimiz gençlerbiligi diye

Şener Köseoglu Sevgili yönetim; Bahsettiginiz gibi centilmen olan taraftara , ümitin ilk golden sonra yaptıgı hareketi bi sorun da sonra centilmenliğimizi sorgulayın.. o hareketten sonra olay çıkmamasının tek sebebi kulübümüze olan sevgimizdi.

Hakan Uluçay Haaa bu arada baya bir üye yapılmış takıma protokol trübünde mi destek oldular yoksa un fabrikasından mı takip ettiler

Albay Albay Biz kazandık biz,

taraftar kazandı,

futbolcular kazandı,

Gençlerbirliğim kazandı ...

Rakiplerimiz kaybetti ,

Komisyoncu kaybetti,

Kravatlılar kaybetti,



Biz asla küfür etmedik, uğursuz hkutlu için bağırmadık, sevdamıza ihanet etmedik.

Orhan Baran Defolup gidin yönetim kulübün kassasını boşatıyor antröner de onur gurur yok kakıp taraftarı suçluyorsunuz

Görkem Savcı Renklerinize ve isminize sevdamız kişiler ve başarılar gelir geçer ama onur ve gurur her zaman kalır

Mustafa Nalbat Küfür etmeden buradan söyleyelim hep birlikte Özatınızıda yanınıza alıp gidin

Serkan Tokkuşoğlu Hoca İstiklal marşında dudağını bile kıpırdatmadı. Önce İstiklal marşını öğrensin. Ondan sonra konuşuruz.

Sinan Yavas O eleştiriler olmasaydı bugn Sivas'a yenilirdik sapkaninizi alın önünüze bir daha koyun

Orçun Inal Ulan umit ozat adamdir ligde tutucak tek adam umit ozattir gencleri adam olun sahip cikin takimi iza ankatagucunu gorun

Zekai Oflaz Bundan böyle yöneticiler maça geldikleri zaman tirübünde foto çekip buraya koysunlarda bizlerde gelip gelmediklerini görelim.

Gürhan Demirel Hepiniz bu kulüpten gideceksiniz. #Yönetimİstifa#Özatİstifa

Akın Atakan Gören Hakaret ya da iftira yok yalan söyleyip duruyorsunuz. İtici olmayın

Çağrı Yildiz Ayrica agzimizdan tek kelime kufur cikmadi.

Nihat Çamlıbel Şaşırmayın. Tribüne Çanakkale'den destek veriyorum.

#ÜmitÖzatİSTİFA

#MuratCavcavİSTİFA

Erçin Türkel Bugün taraftarın haftalar sonra sevindiği bir günde bu olmadı sevgili yönetim

Sinan Yavas İftira olarak atfedilen (eleştiri) olmasaydı bugün Sivas maçını alamazdik

Volkan Medeni Yani yönetim kurulundan birileri maça mı gelmiş? Vallahi inanmam!

Hüseyin Şenlik Bizi şaşırtmadin ulan yonetim

Adnan Kaptanoğlu Yılmaz Vural gelmeli 2 yari

Engin Gök Şu takim bir kurtulsunda sonra insallah gitmesi gerekenler gidecekler. Yoksa öyle veya böyle bu sezon olmazsa önümüzdeki sezon takim düsecek.

Özgür Öçkoymaz Yönetim bugün stadyumda mıydı acaba?

Mete Ülger #yönetimistifa

Osman Inal Sıra Antalya'da destekliyoruz

Halil Güney #ümitözatistifa

#cavcaistifa.

Emre Apalak #YÖNETİMİSTİFA

Nihat Çamlıbel Tribünden kim iftira attı la bu laleye :D

Mustafa Yavuz Karahanoğlu Bi galibiyet aldık diye sesiniz çıkmaya başladı

DB Aytekin Demir Hak ettiğinizi alacaksınız ne fazla ne eksik

Hikmet Tümer Sakın olalım arkadaşlar.Sabirla bekleyelim

Can Celasun Istifaaaaaa edin !!

Lokman Yıldız Yönetim mi varmış

Alisakin Kutlu hepiniz birden defolun o zaman

Deniz Burcay Haberal O zaman #YONETIMISTIFA