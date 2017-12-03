FENERBAHÇE 4 - KASIMPAŞA 2

Fenerbahçe 4 - Kasımpaşa 2
Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı (85' Mauricio Isla), Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (67' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano (90' Oğuz Güçtekin), Alper Potuk
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı (72' Markus Neumayr), David Pavelka, Trezeguet, John Murillo, Bernard Mensah, Samuel Eduok (66' Franck Etoundi)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Volkan Bayarslan
Goller: DK 26: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 45: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 49: Giuliano (Fenerbahçe), DK 62: Giuliano (Fenerbahçe), DK 81: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 82: John Murillo (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 45: Volkan Demirel (Fenerbahçe), DK 45: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 54: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 55: Bernard Mensah (Kasımpaşa)
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