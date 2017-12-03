Menemen Bel. 5 - Bucaspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Menemen Bel. ile Bucaspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 5-1 kazandı.
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen (9' Tayfun Aydoğan), Ardahan Gündoğdu (85' Jiyan Yavuz), Samet Günhan, Taşkın Çalış, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut (81' Alberk Koç)
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Enes Alıç (46' Emin Aladağ), Onur Alkan, İbrahim Şirin (46' Alpay Aldemir), Ömer Kanberoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Saruhan Fındıkcı, Deniz Pero (69' Hasan Kaşıkara)
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Hakem: Hamit Basık, Sedat Yavanoğlu, Oğuz Akyüz, Oğuzhan Aksu
Goller: DK 6: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 45: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 55: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 75: Saruhan Fındıkcı (Bucaspor), DK 77: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 90: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 52: Ardahan Gündoğdu (Menemen Bel.), DK 54: Hüseyin Koç (Bucaspor)
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