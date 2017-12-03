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Taraftardan Gençlerbirliği yönetimine JET cevap...
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TARAFTARDAN GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİNE JET CEVAP...

Taraftardan Gençlerbirliği yönetimine JET cevap...

Gençlerbirliği yönetiminin Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya Gençlerbirliği Genç Taraftarlar Derneği'nden cevap geldi.

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Kulüp tarafından yapılan yapılan açıklamanın yayınlanmasının ardından gönderilen yazılı cevap şu şekilde...

NE KÜFÜRBAZ , NE ARSISIZ , NE TORPİLLİ NE YÜZSÜZÜZ İŞTE BİZİM TEK FARKIMIZ 

BİZ CENTİLMEN GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARIYIZ !

Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında yapılan açıklamayı büyük bir UTANÇLA OKUMUŞ BULUNMAKTAYIZ !

Yıllardır kime sorsanız Gençlerbirliği Taraftarının ne kadar seviyeli olduğunu küfür ve hakarette bulunmayacağını herkes bilir. Gençlerbirliği Taraftarının niteliği hem Türkiye deki diğer taraftarlar tarafından hem de dünya tarafından bilinmektedir. En üstte belirttiğimiz sloganımız bizim tribünümüzün temel felsefesidir ! 

Bugün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında herhangi bir hakaret küfür kesinlikle olmamıştır hatta maç öncesi taraftarlarımızla görüşmeler yapılıp küfür ve hakaret konusunda izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Bugün sadece istifa sözcüğü dillendirilmiştir buda taraftarın en temek HAKKIDIR ! 

Biz olaylara bir maçlık bakmıyoruz. Sezon basından beri yaşananların farkındayız Transferleri de yapılan açıklamaları da HAL VE HAREKETLERI DE YAKINDAN TAKIP EDIYORUZ ! 

Gençlerbirliği taraftarına laf edenler için bir önerimiz var ;

Bir sene boyunca Gençlerbirliği ile ilgili haberleri internette taratsınlar kimin hakaret kimin küfür ettiğini ve o çok dillendirilen , bizimde asla vazgeçmeyeceğimiz Gençlerbirliği kültürüne kimin zarar verdiğini acık ve net sekil de göreceklerdir. Biz yıllardır Tribünde nasıl bir duruş sergilediysek şimdide aynı şekilde duruyoruz Gençlerbirliği Spor Kulübünün bu açıklamasını yazanlar önce aynaya bakmalılardır .. 

Gençlerbirliği yönetim kurulunun içinde yıllardır bizimle birlikte maç izleyen yöneticiler bulunmaktadır . Bizim kim olduğumuzu ve nasıl insanlar olduğumuzu , Gençlerbirliği sevgimizi bilmektedirler.

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ YÖNETIM KURULU ÜYELERİ ! 

Derhal bu açıklamayı Geri çekip BÜYÜK GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARINDAN ÖZÜR DiLEMENiZi BEKLIYORUZ !

GENÇLERBİRLİĞİ GENÇ TARAFTARLAR DERNEĞİ

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4
Koray
3 Aralık 201721:59
Bize lig farketmez. Amatöre de düşsek sorun değil. Hatta, düşsek, paso maso olmaz, gider tribünde izleriz maçımızı. Yeter ki onurlu, Gençlerli bir teknik adam ve yönetime sahip olalım.
3
zeki korkmaz
3 Aralık 201721:13
Çok güzel yanıt vermişsiniz ankara güçlüler her zaman yanınızda
2
ALKARALAR
3 Aralık 201719:54
EYY GİDİ TARAFTAR BEĞENSENİZDE BEĞENMESENİZDE BU ADAM TAKIMIN HOCASI MÜMKÜNSE LİG BİTENE KADAR SUSUN ARTIK YETER 30 KİŞİ BİR ARAYA GELİP HERKES TARAFTAR GRUBU KURMAYA KALKMASIN PEKDE BİR FAYDASI YOK ZATEN ADAM GİBİ MAÇINIZI SEYREDİP ŞU DOMBİLİYİDE RAHAT BIRAKIN ARTIK YOKSA SENEYE BİR ALT KÜMEDE KAVGA EDECEK YÖNETİMİ DE BULAMAZSINIZ
1
Berke AYDIN
3 Aralık 201719:41
Daha güçlü sesle ! İSTİFA !
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