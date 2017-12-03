"CENTİLMEN GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARINA YAKIŞMADI"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, üzerindeki ölü toprağını attı!

Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu, yaptığı açıklama ile taraftarlarına sitemde bulundu. Başkent ekibi'nde yapılan duyuruda, "Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır" denildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Gençlerbirliği taraftarı Türk spor kamuoyunda her zaman centilmenliği ile öne çıkmış, her zaman bu sıfatla anılmış bir topluluktur. Ancak bugün Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de, tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür.

Teknik Direktörümüz Ümit Özat’a karşı hakarete , hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir. Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır.

Zorlu günlerden geçiyoruz. Bunu bizim kadar en iyi taraftarımız bilmektedir. Böyle zamanları ancak taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle birlik olabilen camialar atlatabilir. Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Yapılan bu haksız yakıştırmalar karşısında Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Gençlerbirliği’ni layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu"