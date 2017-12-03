FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Volkan Bayarslan
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