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Ümit Özat: "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü..."
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ÜMİT ÖZAT: "BEN ASLA BIRAKIN ANKARAGÜCÜ'NÜ..."

Ümit Özat: "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Tribünlerimizde ‘komisyoncu Ümit’ diye bağırıyorlar. Kim bu kulübün 1 TL’sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL’sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır” dedi. 

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Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 yendi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, kendisi hakkındaki eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.

“Bunu iddia edip ispat etmeyen ahlaksızdır, namussuzdur”

“Tribünlerimizde ‘komisyoncu Ümit’ diye bağırıyorlar” diyen Özat, “Kim bu kulübün 1 TL’sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL’sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır. Ama kim bunu iddia edip ispat etmiyorsa daha büyük namussuzdur, daha büyük alçaktır. Onlarla mücadelemi hukuk yoluyla devam ettireceğim. Onun dışında iftira atmak çok kolay. Ben iğne ile kuyu kazan bir adamın oğluyum. Benim kursağımdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Bunu iddia edip ispat etmeyen ahlaksızdır, namussuzdur” diye konuştu.



“Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem”

Gençlerbirliği’ne 9 yaşında girdiğini anlatan Özat şunları kaydetti:

“Onlar gibi sonradan taraftar olmadım. Fenerbahçeli Ümit Özat olabilirim ama benim Gençlerbirliliğimi kimse alamayacak. Geçen hafta Mehmet Yiğiner’i aradım. Benimle ilgili açıklama yapmış. ‘Neden böyle açıklama yaptınız öğrenebilir miyim?’ dedim. Bana direkt şunu söyledi, ‘Hocam biz ne olduğunu bilmiyorduk. Bizi taraftarlardan sorumlu başkanımız aradı, böyle bir açıklama yapmamızı söyledi, biz de böyle açıklama yaptım’ dedi. Ben de peki; ‘Ankaragücü tribünlerinde İlhan Cavcav başkan, Ankaragücü şampiyon’ diye bağırsalar ya da Gençlerbirliği tribünlerinde ‘Cemal Aydın başkan, Ankaragücü şampiyon’ diye bağırsalar bir anormallik olmaz mı?’ dedim. ‘Böyle miydi gerçekten?’ dedi. Konu Hakan Kutlu değil. Kendisini çok severim. Fenerbahçe tribünlerinin ‘Souness’ diye bağırması, Gençlerbirliği'nin sahaya bayrak diken ‘Kutlu’ diye bağırması garip değil mi? ‘Galiba Gençlerbirliği forması giyen Ankaragücülüler var’ dedim. Ben asla bırakın Ankaragücü'nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür.”

"Merak etmesinle, rahmetlinin gölgesi yeter"

Özat, oyuncularını tebrik ettiğini dile getirerek, “Eğer bu oyuncuların bunu yapabilecek potansiyeli varsa yarın da yapabilirler. Ben bu takıma asgari ücretle geldim. ‘Giderken paranı aldın’ diyorlar, elbette geçen sene başarılı olmuş hoca hakkını alacak. Başkan 'hata yaptım, sana ihtiyacım var' dedi geldim. Benim onunla ilişkilerim farklı. Bugün için söylemiyorum. Murat Cavcav bana başkan olarak değil yarın ağabey olarak lazım. Başkanla ilişkimi burada olmadığımda da kesmedim. Niye keseyim. Merak etmesinler rahmetlinin gölgesi yeter, Gençlerbirliği'ne bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

"Bu lafa adam vurulur!"

Gazetecilerden birisinin ahlaksızca yakıştırmalar yaptığını ileri süren Özat, "Benim tekrar Gençlarbirliği’nin başına geçmemi tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesine benzetiyor. Bu lafa adam vurulur! normalde. Ben onu muhatap almayacağım, onunla hukuk yoluyla savaşacağım. Beni teknik olarak eleştirin, yorumlarımı eleştirin, antrenörlüğümü beğenmeyin ancak kim bana böyle ahlaksızca yakıştırmalar yapıyorsa ve bunları iddia edip ispatlamıyorsa en büyük alçaktır" diye konuştu.

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3
Mali
3 Aralık 201720:32
Adam hala hakan kutlu diyor la. Ula bizi tribünden kim takar kutluyu ya ? Önce çıkıp ankaragücü taraftarından özür dile. Adnan Mutluyu,nasıl hakan kutlu olarak anlayabildin ? Bu kulübe hoca olurken sağlık raporu almıyor musunuz? Hem ahmakça,hem de ırkçılık kokan bir açıklama olmus
2
F.Kaya
3 Aralık 201719:29
O cenen kopsun o cenen. Sen boyle her mactan sonra bos bos konustugun surece değil 4 gol, 40 golde atsak seni sevmek cok zor. Dunyanin en iyi hocasına evrilsen bile kamuoyunun onune cikip konusma. Senin yuzunden insanlar Gençlerbirliği nden soguyor
1
Gurbetci
3 Aralık 201718:45
Ümit Hocanin teknik anlayisini kutlamak lazim. Yüzde 30 topla oynamayla 4 gol attik. Bikerede elestirmeyelim... övelim hocamizi. Tebrikler.
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