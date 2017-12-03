OSMANLISPOR, DEMİR ATTI YALNIZLIĞA!

M.Başakşehir 1 - Osmanlıspor 0
Süper Lig 2017-2018 14. haftasında M.Başakşehir ile Osmanlıspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (78' Hakan Özmert), Mahmut Tekdemir (71' Emre Belözoğlu), Edin Visca, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci (85' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Özer Hurmacı (78' Adrien Regattin), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Tugay Kaçar (72' Payam Sadeghian), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi (78' Souleymane Doukara)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Çınar
Gol: DK 57: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 55: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 81: Payam Sadeghian (Osmanlıspor), DK 88: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 89: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 90: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
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