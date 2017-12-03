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Osmanlıspor, demir attı yalnızlığa!
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OSMANLISPOR, DEMİR ATTI YALNIZLIĞA!

Osmanlıspor, demir attı yalnızlığa!

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında M.Başakşehir ile Osmanlıspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

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M.Başakşehir 1 - Osmanlıspor 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında M.Başakşehir ile Osmanlıspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (78' Hakan Özmert), Mahmut Tekdemir (71' Emre Belözoğlu), Edin Visca, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci (85' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Özer Hurmacı (78' Adrien Regattin), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Tugay Kaçar (72' Payam Sadeghian), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi (78' Souleymane Doukara)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Çınar

Gol: DK 57: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 55: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 81: Payam Sadeghian (Osmanlıspor), DK 88: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 89: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 90: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
 

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1
SİNCANLI
3 Aralık 201720:00
EYY OSMANLISPOR YÖNETİMİ HALA BASİT ANADOLU TAKIMLARIYLA BİLE OYNARKEN 32 LİRAYA BİLET SATMAYA DEVAM EDECEKMİSİN MALUM ANFANIN ELEMANLARI YÖK ARTIK ŞU TAKIMI TARAFTARA AÇIK DÜŞÜRÜN BİLET FİYATLARINI YOKSA DURUM VAHİM
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