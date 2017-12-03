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Adana Demirspor 2 - Elazığspor 2
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ADANA DEMİRSPOR 2 - ELAZIĞSPOR 2

Adana Demirspor 2 - Elazığspor 2

TFF 1.Lig 14. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adana Demirspor 2 - Elazığspor 2

TFF 1.Lig 14. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Tolgahan Çiçek (22' Batuhan İşçiler), Lalawele Atakora (78' Yannick Loemba), Savaş Yılmaz, Issoumaila Lingane, Abdulkadir Parmak, Theodore Mendy (46' Atabey Çiçek), Robert Tambe

Teknik Direktör: Timuçin Bayazit

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Onur Güney, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Sezgin Coşkun, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos (71' Alpaslan Öztürk), Tom Silva (90' Berk Yıldız), Ahmet Aras

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Bülent Birincioğlu, Oktay Önge, Deniz Caner Özaral, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 24: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 32: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 58: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 86: Atabey Çiçek (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Soner Şahin (Elazığspor), DK 31: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 60: Sezer Özmen (Adana Demirspor), DK 61: Erman Bulucu (Elazığspor), DK 69: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 81: Atabey Çiçek (Adana Demirspor), DK 84: Emre Öztürk (Elazığspor), DK 85: Tom Silva (Elazığspor), DK 90: Issoumaila Lingane (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: DK 80: Ahmet Aras (Elazığspor)

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