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Balıkesirspor Baltok 0 - Giresunspor 0
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BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - GİRESUNSPOR 0

Balıkesirspor Baltok 0 - Giresunspor 0

TFF 1.Lig 14. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor Baltok 0 - Giresunspor 0

TFF 1.Lig 14. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Ismail Aissati, Nizamettin Çalışkan (59' Foxi Kethevoama), Cumali Bişi, Sedat Şahintürk (72' Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (90' Muhammed Ali Doğan)

Teknik Direktör: Can Cangök

Giresunspor: Anıl Atağ, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Fatih Atik (75' Mertcan Aktaş), Boubacar Diabang, Dodo, Jones Carioca (87' Mert Örnek), Canberk Dilaver, Mehmet Akyüz (68' Mauricio Dale)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Sarperbarış Saka, Selahattin Altay, Mehmet Emin Tuğral, Yasin Kol

Sarı Kartlar: DK 78: Ismail Aissati (Balıkesirspor Baltok), DK 88: Boubacar Diabang (Giresunspor)

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