MENEMEN BEL. - BUCASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemen Bel. - Bucaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Menemen Bel. ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Menemen Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hamit Basık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen Şehir
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Semih Ceylan, Ardahan Gündoğdu, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Kanberoğlu, Enes Alıç, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı, Deniz Pero
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Hakem: Hamit Basık, Sedat Yavanoğlu, Oğuz Akyüz, Oğuzhan Aksu
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