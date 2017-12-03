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Menemen Bel. - Bucaspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMEN BEL. - BUCASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemen Bel. - Bucaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Menemen Bel. ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemen Bel. - Bucaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Menemen Bel. ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Menemen Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hamit Basık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen Şehir

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Semih Ceylan, Ardahan Gündoğdu, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut

Teknik Direktör: Suat Kaya

Bucaspor: Hüseyin Koç, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Kanberoğlu, Enes Alıç, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı, Deniz Pero

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Hakem: Hamit Basık, Sedat Yavanoğlu, Oğuz Akyüz, Oğuzhan Aksu

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