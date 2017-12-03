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Gençlerbirliği 4 - Demir Grup Sivasspor 0
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GENÇLERBİRLİĞİ 4 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Gençlerbirliği 4 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 4-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 4 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 4-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Zeki Yavru (79' Ahmet İlhan Özek), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (46' Jailton Paraiba), Elvis Manu, Petar Skuletic (60' Murat Duruer)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Carl Medjani, Vitali Dyakov, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (46' Muhammet Demir), Emre Kılınç, Thievy Bifouma (88' Zoro Cyriac), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

Goller: DK 12: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 56: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 68: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 85: Elvis Manu (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 22: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 50: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 77: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 80: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 80: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği)

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