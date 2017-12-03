TARSUS İDMAN YURDU 3 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Tarsus İdman Yurdu 3 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-0 kazandı.
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Serkan Küçük, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Abdurrahman Canlı, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas, Samet Eker, Alper Yener (89' Ali Sinan Gayla), Ergun Cengiz (80' Emre Turgut), Ferhat Duman (68' Sertaç Gökaltın)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Ramazan Aydın, Mert Öner, Yusuf Atay, Pekin Köşnek (83' Fırat Bozkurt), Mehmet Arı (68' Anıl Abanoz), Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel (78' Serdar Vefa Yeşil)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alpaslan Şen, Soner Akgün, Kasım Oyarçin, Murat Kasap
Goller: DK 54: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), DK 86: Samet Eker (Tarsus İdman Yurdu), DK 88: Samet Eker (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 8: Pekin Köşnek (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 20: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 54: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)
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