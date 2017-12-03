ARSİNSPOR 1 - ADLİYESPOR 1

Arsinspor 1 - Adliyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Arsinspor ile Adliyespor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Mücahit Çakır, Caner İlyas, Emrah Şahinçiftçi (90' Mahmut Bektaş), Yiğit Kabasoğlu, Serkan Demirezen (77' Mikail Üzümcü), Onur Osman Erel, Miraç Çakmak, Şefik Koz (71' Mesut Yaylı)
Teknik Direktör:
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Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Metin İlhan, Ferdi Konak (81' Mehmet Kaan Türkmen), Caner Özden, Anıl Yıldırım (71' Faruk Yaldıran), Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Serkan Şirin, Celal Hanalp, Ali Aydemir (63' Mustafa Serkan Koparan)
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
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Hakem: Yusuf Aydın, Kerem Candaş, İsmail Emre, Furkan Bakan
Goller: DK 45: Yiğit Kabasoğlu (Arsinspor), DK 87: Serkan Şirin (Adliyespor)
Sarı Kartlar: DK 50: Deniz Keskin (Adliyespor), DK 55: Anıl Yıldırım (Adliyespor), DK 62: Şefik Koz (Arsinspor), DK 71: Emrah Şahinçiftçi (Arsinspor), DK 73: Mesut Yaylı (Arsinspor), DK 75: Serkan Demirezen (Arsinspor), DK 90: Mehmet Kaan Türkmen (Adliyespor), DK 90: Mahmut Bektaş (Arsinspor), DK 90: Adem Kaba (Arsinspor)
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