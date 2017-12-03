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Turgutluspor 0 - Van BŞB 4
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TURGUTLUSPOR 0 - VAN BŞB 4

Turgutluspor 0 - Van BŞB 4

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Turgutluspor ile Van BŞB Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Van BŞB 4-0 kazandı.

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Turgutluspor 0 - Van BŞB 4

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Turgutluspor ile Van BŞB Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 4-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Emre Avcı, Fatih Somuncu (85' Oğuzhan Kanmaz), Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (72' Abdullah Berkay Velivar), Kadir Torbacı (63' Fatih Üsküplü), Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan

Teknik Direktör: Özgün Kaya

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz (80' Zekeriya Çakırca), Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Ali Kuleli, Zafer Özden (77' Onur Bektaş), Emrah Tacir, Aykut Emre Yakut (88' Melik Yeğin), Haydar Deniz, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Nevzat Şipal

Hakem: Aytaç Geçgel, Önder Çalış, Okan Akbal, Serkan Eryılmaz

Goller: DK 23: Mehmet Fuat Gölbaşı (Van BŞB), DK 64: Temel Taşkın (Van BŞB), DK 85: Ali Kuleli (Van BŞB), DK 90: Haydar Deniz (Van BŞB)

Sarı Kartlar: DK 19: Mutlu İlengöz (Van BŞB), DK 43: Zafer Özden (Van BŞB), DK 45: Mustafa Özgen (Turgutluspor), DK 57: Emrah Tacir (Van BŞB), DK 79: Efşan Geçgin (Turgutluspor), DK 88: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 88: Onur Bektaş (Van BŞB)

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