AYDINSPOR 1923 0 - SULTANBEYLİ BEL. 2

Aydınspor 1923 0 - Sultanbeyli Bel. 2
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Aydınspor 1923 ile Sultanbeyli Bel. Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-0 kazandı.
Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, Ramazan Karaca (64' Hasan Gündem), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun (77' Tuncay Kılıç), Yusuf Yıldırım (46' Tuncay Öndel), Mikail Albayrak, Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Umut Eskiköy (75' Salih Gevençli), Dursun Türk (85' Serkan Silan), Fatih Dalgıç, Hakan Akman (71' Hayrullah Akyel), Gökhan Cingirt, Anıl Gir
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Bingöl, Mustafa Çavuş, Hamdi Tontu, Ceyhun Panba
Goller: DK 37: Hakan Akbaş (Sultanbeyli Bel.), DK 55: Umut Eskiköy (Sultanbeyli Bel.)
Sarı Kartlar: DK 20: Ramazan Karaca (Aydınspor 1923), DK 54: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923), DK 57: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.), DK 62: Safa Ali Memnun (Sultanbeyli Bel.), DK 70: Osman Berk Kınlı (Aydınspor 1923), DK 75: Serkan Özdemir (Aydınspor 1923)
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