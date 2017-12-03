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Cizrespor 1 - Elaziz Belediyespor 1
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CİZRESPOR 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Cizrespor 1 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Cizrespor ile Elaziz Belediyespor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Cizrespor 1 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Cizrespor ile Elaziz Belediyespor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Cizrespor: Osman Tepe, Erhan Eren (53' Sayim Çelik), Samet Yeniceli, Volkan Zemen (33' Muhammet Ali Yenilmez), Emrah Çalışlar, Hurşut Meriç (65' Sami İzcican), Gökhan Ünver, Önder Karaboğa, Mazlum Öndil, Vedat Aydın, Cemre Atmaca

Teknik Direktör: İsmail Batur

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya (89' Ekrem Aydemir), İsmail Türkaslan, Fahri Genç, Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın, Abdulsamed Tunçay (67' Furkan Camcı), Muhammet Ali Aydın (74' Okan Sarı), Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Sercan Yılmaz, Sedat Bayrak, Ferdi Karadoruk, Oktay Koçak

Goller: DK 25: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor), DK 27: Cemre Atmaca (Cizrespor)

Sarı Kartlar: DK 49: Cemre Atmaca (Cizrespor), DK 57: Abdulsamed Tunçay (Elaziz Belediyespor), DK 75: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 90: Çağlayan Alpsatan (Elaziz Belediyespor)

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