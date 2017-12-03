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Çorum Bel. 1 - Düzyurtspor 1
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ÇORUM BEL. 1 - DÜZYURTSPOR 1

Çorum Bel. 1 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Çorum Bel. ile Düzyurtspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çorum Bel. 1 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Çorum Bel. ile Düzyurtspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Erhan Kurt, Yakup Kayış, Emre Yüksektepe, Mehmet Zahit Çınar, Mert Sarı, Özgür Kedikli, Yasin Dülger (82' Tevfik Doğukan Pala), Doğan Can Davas, Murat Hacıoğlu (62' Selim Dilli), Muhammed Enes Yılmaz (46' Abuzer Toplu)

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan (89' Emrah Kol), Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Ali Kemal Başaran, Sami Emirhan Kayıkçı (89' Murat Kan), Taşkın Kartal (73' Serkan Osma)

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Enes Kanpara, Mutlu Çiğdem, Yunus Doğan, Sait Tuzcu

Goller: DK 61: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 67: Selim Dilli (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 45: Emre Yüksektepe (Çorum Bel.), DK 51: Emre Akgün (Düzyurtspor), DK 51: Erhan Kurt (Çorum Bel.), DK 51: Abuzer Toplu (Çorum Bel.)

Kırmızı Kart: DK 60: Mert Sarı (Çorum Bel.)

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