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Tekirdağspor 0 - Osmaniyespor 1
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TEKİRDAĞSPOR 0 - OSMANİYESPOR 1

Tekirdağspor 0 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Tekirdağspor ile Osmaniyespor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmaniyespor 1-0 kazandı.

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Tekirdağspor 0 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Tekirdağspor ile Osmaniyespor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmaniyespor 1-0 kazandı.

Tekirdağspor: Onur Parlar, Samet Önger, Cesur Urgun (74' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Emre Kars, İbrahim Can Köse (89' Oğuzhan Baykal), Yunus İlgen, Mert Yıldız (59' Ünal Avcı), Nurullah Serbest, Aykut Çakay, Vedat Saygı, Mücahit Özkul

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Salih Tunar, Soner Ergençay (87' Kadir Bilimlier), Rıdvan Çelik (79' Alperen Ellez), Burak Sarı, Ozan Şamiloğlu, Emrah Bedir, Süleyman Güneş (85' Selim Avcı)

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Cihat Çelikdağ, Metin Cebeci, Ünal Doğru, Salih Soydan

Gol: DK 45: Süleyman Güneş (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: DK 40: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 75: Nurullah Serbest (Tekirdağspor), DK 76: Ozan Şamiloğlu (Osmaniyespor), DK 84: Aykut Çakay (Tekirdağspor), DK 90: Selim Avcı (Osmaniyespor), DK 90: Yunus İlgen (Tekirdağspor)

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