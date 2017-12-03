TEKİRDAĞSPOR 0 - OSMANİYESPOR 1

Tekirdağspor 0 - Osmaniyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Tekirdağspor ile Osmaniyespor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmaniyespor 1-0 kazandı.
Tekirdağspor: Onur Parlar, Samet Önger, Cesur Urgun (74' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Emre Kars, İbrahim Can Köse (89' Oğuzhan Baykal), Yunus İlgen, Mert Yıldız (59' Ünal Avcı), Nurullah Serbest, Aykut Çakay, Vedat Saygı, Mücahit Özkul
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Salih Tunar, Soner Ergençay (87' Kadir Bilimlier), Rıdvan Çelik (79' Alperen Ellez), Burak Sarı, Ozan Şamiloğlu, Emrah Bedir, Süleyman Güneş (85' Selim Avcı)
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihat Çelikdağ, Metin Cebeci, Ünal Doğru, Salih Soydan
Gol: DK 45: Süleyman Güneş (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 40: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 75: Nurullah Serbest (Tekirdağspor), DK 76: Ozan Şamiloğlu (Osmaniyespor), DK 84: Aykut Çakay (Tekirdağspor), DK 90: Selim Avcı (Osmaniyespor), DK 90: Yunus İlgen (Tekirdağspor)
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