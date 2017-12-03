PAYAS BEL. 1 - KIZILCABÖLÜKSPOR 1

Payas Bel. 1 - Kızılcabölükspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Payas Bel. ile Kızılcabölükspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Ömer Demircan (88' Gökhan Öztürk), Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, İhsan Uğur Göktaş, Tevfik Şanver, Necmi Çoban, Sezer Çelik (54' Gökhan Çırak), Gökhan Aydaş, Murat Can Bölükbaşı, Baran Yardımcı (74' Deniz Karadeniz)
Teknik Direktör: Timur Şahinel
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Ali Helvacı, Gökhan Özer (79' Fatih Küçük), Burak Gökbel, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (57' Melih Vardar), İlyas Ural (46' Özer Ercili)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Kaçar, Fatih Pazı, Şefik Öner, Emre Korkmaz
Goller: DK 45: Aykut Topal (Payas Bel.), DK 69: Burak Gökbel (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Burak Gökbel (Kızılcabölükspor), DK 57: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 85: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)
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