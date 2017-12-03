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Şanlıurfa K.Bel. 0 - Utaş Uşakspor 0
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ŞANLIURFA K.BEL. 0 - UTAŞ UŞAKSPOR 0

Şanlıurfa K.Bel. 0 - Utaş Uşakspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Utaş Uşakspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Şanlıurfa K.Bel. 0 - Utaş Uşakspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Utaş Uşakspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Mehmet Doğan, Ahmet Buğrahan Tuncay, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eksik, Gökhan Şahin, Bilal Şeflek, Muhammet Can Öztürk (71' Yeldar Yamaç), Berkay Polat, Alican Tez (70' Ömer Faruk Ermeç), Mehmet Sayan (75' Hakan Albayrak)

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (69' Selçuk Yıldırım), Murat Rüzgar, Yavuz Koç (69' Ekrem Sütçü), Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın, Fatih Çolak, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı (84' Kerem Çağatay)

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Burak Olcar, Necdet Çelik, Mehmet Akıncık, Süleyman Soyutürk

Sarı Kartlar: DK 36: Murat Rüzgar (Utaş Uşakspor), DK 45: Mehmet Doğan (Şanlıurfa K.Bel.), DK 60: Mehmet Sayan (Şanlıurfa K.Bel.), DK 63: Gökhan Şahin (Şanlıurfa K.Bel.), DK 90: Fehmi Karakeçili (Şanlıurfa K.Bel.), DK 90: Hakan Albayrak (Şanlıurfa K.Bel.)

Kırmızı Kart: DK 59: Mehmet Doğan (Şanlıurfa K.Bel.)

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