PAZARSPOR 0 - E.VELİMEŞESPOR 2

Pazarspor 0 - E.Velimeşespor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Pazarspor ile E.Velimeşespor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı E.Velimeşespor 2-0 kazandı.
Pazarspor: Salih Şenbaş, Zafer Cansız (50' Mahmut Caner Alioğlu), Altan Aksoy, Egemen Zengin, Ufuk Buncukçu, Turgay An, Önder Akdağ, Maksut Birben (66' Oğuzhan Birben), Sinan Uzun, Mehmet Aytemiz (56' Cihad Ateş), Muhammed Emin Balcılar
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
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E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Serhat Maden, Halil İbrahim Yazğılı, Selim Şahinbaş, Bahtiyar Yıldırım, Semih Kahraman, İsa Taştemir (90' Zekeriya Kaçaroğlu), Metehan Mimaroğlu (72' İlker Ataseven), Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek (71' Caner Karuk), Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Metehan Alpat, Mehmet Saldıraner, Yasin Kılıç, Alirıza Altunbakır
Goller: DK 49: Gökdeniz Varol (E.Velimeşespor), DK 90: Onat Kutay Kurt (E.Velimeşespor)
Sarı Kartlar: DK 21: Turgay An (Pazarspor), DK 46: İsa Taştemir (E.Velimeşespor), DK 57: Selim Şahinbaş (E.Velimeşespor), DK 79: Bahtiyar Yıldırım (E.Velimeşespor)
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